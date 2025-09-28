fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 28. september 2025 18:00

Lífaldurinn lengist sífellt og heilsan batnar sömuleiðis. Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Óhjákvæmilegt er að eftirlaunaaldur hækki í Evrópu á komandi árum og áratugum. Meira að segja í þeim löndum þar sem aldurinn er hæstur í dag þarf að hækka hann enn meira, eins og á Íslandi.

Ástæðurnar eru bæði þjóðfélagslegar og heilbrigðistengdar. Fyrst ber að nefna öldrun álfunnar. Í dag eru hlutfallslega fleiri eldri borgarar en áður og þeim fer áfram fjölgandi. Fólk lifir almennt séð lengur en færri og færri börn fæðast. Þetta þýðir að byrði velferðarkerfisins eykst en færri eru til að standa undir henni.

Þá er það heilbrigðisttengdi þátturinn. Eftir því sem meðallífaldur hefur lengst þá hefur heilsan batnað. Fólk heldur bæði heilsunni og þrekinu til þess að vinna lengur en áður fyrr.

En þetta er ekki auðvelt mál. Sumir vilja vinna fram yfir lögbundinn eftirlaunaaldur, og kvarta sáran yfir skerðingum á lífeyrisgreiðslum vegna þeirrar vinnu. Fólk sem líður vel í vinnunni, vill afla sér tekna og vera virkara í samfélaginu.

Aðrir vilja hins vegar komast sem fyrst á eftirlaun. Fá loksins að slaka á eftir áratuga brauðstrit og njóta lífsins. Hlífa liðamótunum og eyða tímanum með barnabörnunum.

Lá við byltingu í Frakklandi

Breytingar á eftirlaunaaldri er mjög umdeilt mál. Miklu umdeildara en maður kynni að halda. Því fékk Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, að kynnast þegar ríkisstjórn hans lagði fram frumvarp um að hækka eftirlaunaaldurinn úr 62 árum í 64 í ársbyrjun 2023. Vildi Macron í raun hækka hann enn meira, upp í 65 ár.

Macron hróflaði við kerfinu og uppskar reiði almennings. Mynd/Getty

Mánaðalöng mótmæli hófust, skipulögð af verkalýðsfélögum, sem milljónir tóku þátt í og hundruð slösuðust, bæði mótmælendur og lögreglumenn. Öll spjót stóðu á Macron.

Þrátt fyrir brambolt á þinginu komst löggjöfin á endanum í gegn en hefur hundelt Macron og stjórn hans allar götur síðan. Er hann orðinn einn óvinsælasti stjórnmálaforingi álfunnar og vilja margir snúa löggjöfinni við og lækka eftirlaunaaldurinn á nýjan leik niður í 62 ár. Það er þó ólíklegt að það verði gert, sama hver stýrir landinu.

Við vinnum og vinnum og vinnum

En Frakkar eru ekki þeir einu sem eru að krukka í eftirlaunaaldrinum. Í vor var það tilkynnt að Danir hygðust hækka eftirlaunaldurinn í skrefum næstu áratugina. Í dag er hann 67 ár, líkt og á Íslandi, og hvergi í álfunni er hann hærri.

Danir hyggjast hækka hann í 68 ár árið 2030, í 69 árið 2035 og loks í 70 ár árið 2040. Hækkunin hafði töluvert meiri stuðning á danska þingingu en hækkunin í Frakklandi, var hún samþykkt með 81 atkvæði gegn 21. En þó voru margir danskir borgarar ósáttir við þetta.

Stjórn Mette Fredriksen í Danmörku er að skrífa afgerandi skref og verður eftirlaunaaldurinn sá hæsti í Evrópu. Mynd/EPA

„Við vinnum og vinnum og vinnum, við getum ekki haldið endalaust áfram,“ sagði hinn 47 ára gamli byggingarverkamaður Tommas jensen við miðilinn DK. „Ég er búin að borga skatta alla mína ævi. Það ætti að koma tími þegar maður getur haft tíma til að vera með börnunum og barnabörnunum.“

Þjóðir stíga skref

Fleiri lönd eru að taka þetta skref og gera það með sínu lagi. Í Hollandi er verður eftirlaunaaldurinn hækkaður úr 67 í 70 ár hjá þeim sem eru fæddir eftir 1. Janúar árið 1999. Eftirlaunaaldurinn verður svo bundinn við meðallífslíkur, líkt og vísitala.

Bretar eru að hækka eftirlaunaaldurinn úr 66 í 67 ár árið 2028 og í 68 ár árið 2046. Þjóðverjar eru að hækka eftirlaunaaldurinn úr 65 árum í 67 árið 2029, Spánverjar úr 66 árum í 67 árið 2027 og svo mætti áfram telja.

Óbreytt í áratugi

Á Íslandi er almennur eftirlaunaaldur 67 ára, og er hvergi hærri í álfunni. Vitaskuld hefur sama umræða farið fram hér þó að Íslendingar vinni almennt lengur en flestar aðrar þjóðir. 67 ára viðmiðið var ákveðið fyrir meira en 70 árum síðan þegar meðalævilengdin var meira en tíu árum styttri en nú er. Hún er í raun tímaskekkja.

Talan 67 er reyndar ekki alveg heilög á Íslandi. Snemmtaka lífeyris er möguleg, með takmörkunum, frá 62 ára aldri og fólk sem starfar hjá hinu opinbera getur unnið í föstu starfi til 70 ára aldurs. Í bígerð hefur verið að hækka þann aldur upp í 72 ára.

Ekki hávær umræða á Íslandi

Enn sem komið er er umræðan um hækkun almenns eftirlaunaaldurs ekki mjög hávær hér á landi og engar kollsteypur boðaðar. Hugsanlega vegna þess að Ísland er eitt af þeim löndum þar sem fólki er enn þá að fjölga, einkum vegna innflutnings fólks, og þrýstingurinn á velferðarkerfið er því ekki að aukast jafn hratt og víða annars staðar í álfunni.

En ekki er ólíklegt að í ekki of fjarlægri framtíð verði þessi umræða tekin af meiri alvöru hér á landi. Til að mynda hvort ekki sé eðlilegt að hækka almennan eftirlaunaldur úr 67 í 70 ár líkt og í Danmörku.

Ungt fólk á móti

Reikna má þó með sömu andstöðu hér og víðast hvar annars staðar við hækkun eftirlaunaaldurs. Þegar litið er á könnun Prósents frá árinu 2023 um þessa hugmynd sést að 57 prósent landsmanna eru neikvæð gagnvart henni en aðeins 22 prósent jákvæð. 21 prósent svöruðu hvorki né.

Könnun Prósents frá árinu 2023.

Neikvæðasti hópurinn var fólk á aldrinum 18 til 24 ára, 70 prósent þeirra vilja ekki hækka eftirlaunaaldurinn. Það er líka fólkið sem á flesta vinnudaga eftir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“
Fréttir
Fyrir 29 mínútum
„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
„Rússum má aldrei takast að hræða okkur frá því að standa með Úkraínu“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?

Mest lesið

Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós

Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Fréttir
Í gær
Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Fréttir
Í gær
Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Fréttir
Í gær

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Fréttir
Í gær

Víetnami fær ekki stöðu þolanda mansals – Blekktur og látinn vinna launalaust

Víetnami fær ekki stöðu þolanda mansals – Blekktur og látinn vinna launalaust
Fréttir
Í gær
Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“
Fréttir
Í gær

Húsnæðismál eldri borgara í Hafnarfirði enn óleyst – Meirihlutinn neitaði að taka húsið, sem er efst á óskalistanum, af söluskrá

Húsnæðismál eldri borgara í Hafnarfirði enn óleyst – Meirihlutinn neitaði að taka húsið, sem er efst á óskalistanum, af söluskrá
Fréttir
Í gær
Musk sagði að Trump væri í Epstein-skjölunum en svo reynist hann vera þar sjálfur
Fréttir
Í gær
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei

Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“

Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Annað merki á Vestfjörðum veldur kergju – „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ríkasta tíundin eigi nú rúmlega helming alls auðs á Íslandi – stórgræddu á aðgerðum síðustu ríkisstjórnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu

Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum laust til umsóknar – Þetta eru hæfniskröfurnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafþór Júlíus skorar á Jake Paul í hnefaleikum – Paul hafi aðeins boxað við „litla menn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í marga mánuði“

„Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í marga mánuði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Rottukeisari“ New York borgar hoppar frá borði

„Rottukeisari“ New York borgar hoppar frá borði
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögregla kölluð til vegna nágrannaerja
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar

Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“

Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins

Vestmannaeyjabæ neitað um endurgreiðslu vegna skemmda á einu neysluvatnslögn bæjarins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Segir Vesturlönd aldrei hafa verið veikari í augum Rússa
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Yfirlýsing frá N1 vegna málsins á Hvolsvelli