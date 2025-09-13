Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Óvenjuleg atburðarás átti sér stað í Austurríki þegar þrjár nunnur á níræðisaldri lögðu á þaulskipulagðan flótta á hjúkrunarheimili þar sem þær dvöldust. Ekki reyndist mikið mál að finna nunnurnar því þær snéru aftur í gamla klaustrið sitt, þaðan sem þær neita nú að fara.
BBC fjallaði um hinar bíræfnu nunnur sem heita systir Bernadette, 88 ára, systir Regina 86 ára og systir Rita, 82 ára. Þær voru síðustu nunnurnar í Goldenstein-klaustrinu sem staðsett er rétt fyrir utan Salzburg.
Klaustrinu var lokað í desember 2023 og voru nunnurnar þrjár fluttar nauðugar viljugar á hjúkrunarheimili þar sem þær áttu að fá umönnun enda heilsu allra farið að hraka. Þar leið þeim hins vegar ekki vel.
„Ég er svo ánægð að vera komin heim,“ er haft eftir systir Ritu. „Á hjúkrunarheimilinu var ég alltaf heimþrá. Hér er ég hamingjusöm og þakklát.“
Segja nunnurnar að brotið hafi verið á rétti þeirra því þær hafi haft ævilangan búsetturétt í klaustrinu og þær ekki spurðar hvort að þær vildu flytjast á hjúkrunarheimilið.
Í byrjun september ákváðu nunnurnar svo að taka málin í sínar hendur. Þær skipulögðu flótta sinn frá hjúkrunarheimilinu og fengu lásasmið til þess að opna yfirgefna klaustrið fyrir sig. Svo fluttu þær aftur inn og neita nú að yfirgefa klaustrið.
Yfirvöld eru sögð allta annað en ánægð með málið en fyrrum nemendur hafa veitt nunnunm þremur stuðning. Þannig hafa velviljaðir nemendur tengt vatn og rafmagn í húsnæðinu svo að það sé búsetuhæft og fært nunnunum mat og vistir.
Nunnurnar þrjár segiast staðráðnar í að dvelja í klaustrinu til hinsta dags. „Áður en ég dey inni á hjúkrunarheimili myndi ég heldur vilja fara út á engi og ganga inn í eilífðina þar,“ sagði systir Bernadette.