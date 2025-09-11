Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu

Söfnun er hafin til þess að senda kafara að þeim stað þar sem grunur leikur á að flakið af flugvélinni Glitfaxa liggi. Flakið hefur aldrei fundist en fyrrverandi flugstjóri telur sig vita hvar vélin fór niður út frá gögnum sem til eru í Þjóðskjalasafni.
DV greindi frá málinu á þriðjudag, það er að fyrrverandi flugstjórinn Guðbrandur Jónsson, teldi sig vita hvar flak flugvélarinnar Glitfaxa hrapaði í sjó þann 31. janúar árið 1951. 20 manns fórust í slysinu, 17 farþegar og 3 manna áhöfn, og er það því eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar.
Vélin var á leið frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur en aðstæður voru mjög slæmar. Guðbrandur greindi frá því að skjöl í málinu, úr Lögreglurétti Reykjavíkur 14. mars þetta ár, hafi sýnt að aðstoðarflugmaður var ekki með tilskilin leyfi, að veðurfræðingi og flugumferðarstjóra hafi deilt um lokun Reykjavíkurflugvallar og að erfiðar aðstæður við bólstraský hafi valdið því að sterkir niðurvindar hafi gripið flugvélina í aðflugi.
Hins vegar sýni vitnisburður loftskeytamanns á togaranum Júlí hvar flugvélin hafi hrapað í hafið. Það er nálægt togaranum sem var vestan við svokallaða Valhúsabauju.
Söfnun hófst í dag á síðunni Karolina Fund til að leita að Glitfaxa undir yfirskriftinni „Leitin að Glitfaxa“. Er takmarkið 30 þúsund evrur, eða rúmlega 4 milljónir króna.
„Verkefnið snýst um að senda kafara og búnað niður að flakinu Glitfaxa sem liggur á hafsbotni rétt norð-vestur af innsiglingaljósvitanum til Hafnarfjarðarhafnar,“ segir í færslu með söfnuninni sem Guðbrandur er skráður sem stofnandi að.
„Hugmyndin gengur út á það að fela köfunarfyrirtæki að senda menn og búnað niður að flaki flugvélarinnar Glitfaxi sem fórst í Janúar 1951. Heyrnarvitni var að slysinu, loftskeytamaður á togaranum Júlí sem heyrði vélina farast, kl. 17.16. miðvikudaginn 31. janúar,“ segir í lýsingu Guðbrands.
„Ég er í sambandi við fyrirtækið Köfunarþjónustan um að senda niður kafara og kafbátamyndavél til að taka myndir af flakinu. Í flakinu er ekkert lífrænt allt er gengið í efnasamband við móður jörð. Kostnaðurinn fyrir menn, bát og búnað er 85000 kr. Á tímann að lágmarki 8 klukkustundir fyrir daginn. Þetta er því ekki ódýr aðgerð. Því leita ég leiða til að fá aðstoð við þetta verk. Ég er með samþykki Minjastofnunar um þessa aðgerð og vilja þeir að þeirra fulltrúi verði viðstaddur aðgerðir en sá er fornleifafræðingur og kafari. Þetta gæti tekið tvo til þrjá daga að mynda og kortleggja og þannig útbúa efni fyrir stuðnings og styrktaraðila,“ segir að lokum.
Söfnunina má finna hér.