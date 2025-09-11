fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 11. september 2025 20:30

Hugmyndin er að senda kafara niður að flakinu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Söfnun er hafin til þess að senda kafara að þeim stað þar sem grunur leikur á að flakið af flugvélinni Glitfaxa liggi. Flakið hefur aldrei fundist en fyrrverandi flugstjóri telur sig vita hvar vélin fór niður út frá gögnum sem til eru í Þjóðskjalasafni.

Hrikalegt slys

DV greindi frá málinu á þriðjudag, það er að fyrrverandi flugstjórinn Guðbrandur Jónsson, teldi sig vita hvar flak flugvélarinnar Glitfaxa hrapaði í sjó þann 31. janúar árið 1951. 20 manns fórust í slysinu, 17 farþegar og 3 manna áhöfn, og er það því eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar.

Vélin var á leið frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur en aðstæður voru mjög slæmar. Guðbrandur greindi frá því að skjöl í málinu, úr Lögreglurétti Reykjavíkur 14. mars þetta ár, hafi sýnt að aðstoðarflugmaður var ekki með tilskilin leyfi, að veðurfræðingi og flugumferðarstjóra hafi deilt um lokun Reykjavíkurflugvallar og að erfiðar aðstæður við bólstraský hafi valdið því að sterkir niðurvindar hafi gripið flugvélina í aðflugi.

Sjá einnig:

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“

Hins vegar sýni vitnisburður loftskeytamanns á togaranum Júlí hvar flugvélin hafi hrapað í hafið. Það er nálægt togaranum sem var vestan við svokallaða Valhúsabauju.

Söfnun hafin

Söfnun hófst í dag á síðunni Karolina Fund til að leita að Glitfaxa undir yfirskriftinni „Leitin að Glitfaxa“. Er takmarkið 30 þúsund evrur, eða rúmlega 4 milljónir króna.

„Verkefnið snýst um að senda kafara og búnað niður að flakinu Glitfaxa sem liggur á hafsbotni rétt norð-vestur af innsiglingaljósvitanum til Hafnarfjarðarhafnar,“ segir í færslu með söfnuninni sem Guðbrandur er skráður sem stofnandi að.

Ekki ódýr aðgerð

„Hugmyndin gengur út á það að fela köfunarfyrirtæki að senda menn og búnað niður að flaki flugvélarinnar Glitfaxi sem fórst í Janúar 1951. Heyrnarvitni var að slysinu, loftskeytamaður á togaranum Júlí sem heyrði vélina farast, kl. 17.16. miðvikudaginn 31. janúar,“ segir í lýsingu Guðbrands.

„Ég er í sambandi við fyrirtækið Köfunarþjónustan um að senda niður kafara og kafbátamyndavél til að taka myndir af flakinu. Í flakinu er ekkert lífrænt allt er gengið í efnasamband við móður jörð. Kostnaðurinn fyrir menn, bát og búnað er 85000 kr. Á tímann að lágmarki 8 klukkustundir fyrir daginn. Þetta er því ekki ódýr aðgerð. Því leita ég leiða til að fá aðstoð við þetta verk. Ég er með samþykki Minjastofnunar um þessa aðgerð og vilja þeir að þeirra fulltrúi verði viðstaddur aðgerðir en sá er fornleifafræðingur og kafari. Þetta gæti tekið tvo til þrjá daga að mynda og kortleggja og þannig útbúa efni fyrir stuðnings og styrktaraðila,“ segir að lokum.

Söfnunina má finna hér.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi

Mest lesið

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“

Nýlegt

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Tuchel virðist skjóta nokkuð fast á Bellingham
Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Launakröfur ástæða þess að fyrrum framherji United vill ekki fara
Keane ræðir um starf Heimis: Talar um farsa þegar hann var ráðinn – „Gætu ekki skipulagt gleðskap í brugghúsi“
Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Tveir litlir hreppar ræða sameiningu
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Sólveig Anna sendir Kristrúnu skýr skilaboð: „Það yrðu mikil mistök fyrir núverandi stjórnvöld”

Sólveig Anna sendir Kristrúnu skýr skilaboð: „Það yrðu mikil mistök fyrir núverandi stjórnvöld”
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu

Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Var að hita upp afganga þegar hann fékk símtal um stóra vinninginn

Var að hita upp afganga þegar hann fékk símtal um stóra vinninginn
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021
Fréttir
Í gær

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Fréttir
Í gær
Gagnrýnir Ingu Sæland fyrir að vilja stytta rétt til atvinnuleysisbót um eitt ár – „Hún hefur steingleymt sínum minnsta bróður“
Fréttir
Í gær
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fréttir
Í gær

Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú

Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fréttir
Í gær

Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“

Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Fréttir
Í gær
Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Fréttir
Í gær
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fréttir
Í gær

Faðir Oscars ákærður

Faðir Oscars ákærður
Fréttir
Í gær
Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Í gær
Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Fréttir
Í gær
Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Fréttir
Í gær

Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“

Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Fréttir
Í gær

Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega

Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Réðst á dyravörð á Akureyri

Réðst á dyravörð á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“

Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“