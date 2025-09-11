fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 11. september 2025 17:30

Óhætt er að segja að kergja sé mikil í bæjarstjórn Kópavogs þessi misserin.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hart var tekist á um aðgengi fatlaðra á bæjarstjórnarfundi Kópavogs á þriðjudag og þung orð látin falla. Minnihlutinn telur sig ekki hafa fengið svör við fyrirspurnum sínum.

Á fundinum var rætt um hinar miklu framkvæmdir á Fannborgarreitnum í miðbær Kópavogs sem ítrekað hefur verið fjallað um í fréttum. Fulltrúar minnihlutans, það er Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vina Kópavogs, hafa krafist svara um aðgengi fatlaðra sem hefur mikið verið til umræðu. Einnig hvort að það sé ekki skýr samstaða um að byggingarleyfi verði ekki veitt nema fullnægjandi lausnir séu til staðar. En samkvæmt reglugerð eiga stæði fatlaðra ekki að vera fjær en 25 metra frá aðalinngangi.

Nú hafi hins vegar borist svör frá umhverfissviði um að aðgengisáætlun taki breytingum á milli framkvæmdafasa.

„Engar vegalengdir eru málsettar og engin leið er að gera sér grein fyrir fjarlægð frá bílastæðum að aðalinngangi bygginga,“ segja fulltrúar minnihlutans, ósáttir við svarið. Krefjast þeir þess að reglum um aðgengi sé fylgt og að skýr svör berist.

„Minnihlutanum til minnkunar“

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri, og aðrir fulltrúar meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, brugðust illa við þessu og sögðu minnihlutann veitast að starfsmönnum bæjarins.

„Það er óásættanlegt og bæjarfulltrúum minnihlutans til minnkunar að væna starfsmenn bæjarins um útúrsnúning þegar þeir eru að sinna störfum sínum af ábyrgð og fagmennsku,“ segir í bókun meirihlutans.

Sjá einnig:

Hart tekist á um Fannborgarreitinn í Kópavogi – Bílastæði séu einhliða tekin af íbúum

Segir meirihlutinn að skýrt sé tekið fram að aðgengi og fjarlægðir frá bílastæðum fyrir hreyfihamlaða verði sambærilegar og nú er og að farið verði eftir gildandi lögum og byggingarreglugerð.

„Bæjarstjóra til minnkunar“

Var þessu svarað jafn hart til baka og sagt að svar umhverfissviðs hefði ekki falið í sér upplýsingar sem um hafi verið beðið.

„Sorglegur skortur á skilningi á réttindum og skyldum bæjarfulltrúa og ráðinna starfsmanna kemur fram í bókun meirihlutans um að það sé óásættanlegt og bæjarfulltrúum minnihlutans til minnkunar að væna starfsmenn bæjarins um útúrsnúning í svarinu sem lagt var fyrir. Það er bæjarstjóra til minnkunar að undirrita bókunina og þar með fullyrðingu um að svar umhverfissviðsins hafi verið unnið af ábyrgð og fagmennsku,“ segir í bókun minnihlutans.

Það sé á ábyrgð bæjarstjóra að sjá til þess að mál stjórnsýslunnar sem lögð séu fyrir bæjarráð séu vel undirbúin og upplýsandi.

„Vísvitandi útúrsnúningur“

Ásdís og meirihlutinn héldu þá áfram og sögðu ásakanir minnihlutans ómaklegan og vísvitandi útúrsnúning.

„Bæjarfulltrúar bera sameiginlega ábyrgð á málefnalegri umræðu og virðingu í samskiptum, bæði sín á milli og við starfsmenn bæjarins og það er ekki umræðunni til framdráttar að draga í efa heiðarleika eða fagmennsku þeirra sem sinna störfum fyrir bæinn. Bæjarfulltrúar hafa fullan rétt á því að finnast svör starfsmanna ófullnægjandi og þá er hægt að óska eftir frekari upplýsingum. Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar að mati meirihlutans,“ segir í bókuninni á þessum mikla hitafundi.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Gífurleg heift á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi – „Ásakanir minnihlutans á hendur starfsmönnum um vísvitandi útúrsnúning eru ómaklegar og óásættanlegar“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Morðið á Charlie Kirk: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Norðurlandamót unglinga í kraftlyftingum haldið hér á landi um helgina
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Reykjavíkurborg fær ekki að áfrýja máli til Hæstaréttar – Kona sem datt í sundlaug vann

Mest lesið

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Nýlegt

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Besti vinur Diogo Jota svarar fyrir ljóta umfjöllun – Látið líta út eins og ekkja Jota og hann væru í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þrjár verslanir opna í nýrri verslunarmiðstöð í Reykjanesbæ
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Rekinn úr starfi vegna ummæla um Charlie Kirk í beinni útsendingu
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Var að hita upp afganga þegar hann fékk símtal um stóra vinninginn
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021

Grískum fíkniefnasala vísað úr landi – Búinn að lifa á bótum síðan 2021
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Charlie Kirk er látinn eftir skotárás
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Gagnrýnir Ingu Sæland fyrir að vilja stytta rétt til atvinnuleysisbót um eitt ár – „Hún hefur steingleymt sínum minnsta bróður“
Fréttir
Í gær

Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland

Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fréttir
Í gær
Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fréttir
Í gær
Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Fréttir
Í gær

Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland

Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Fréttir
Í gær

Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn

Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fréttir
Í gær
Faðir Oscars ákærður
Fréttir
Í gær
Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Í gær

Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“

Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“
Fréttir
Í gær
Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Fréttir
Í gær
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Fréttir
Í gær
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Í gær

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Í gær

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Réðst á dyravörð á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“

Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir Jóhann Pál ekki gæta hagsmuna íslenskunnar – „Tungumál kosta“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd