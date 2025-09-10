fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 10. september 2025 16:15

Donald Trump. Mynd: EPA

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrstu viðbrögð Donalds Trumps, forseta Bandaríkjanna, við því framferði Rússa að senda dróna sem geta borið sprengjuefni inn í lofthelgi Póllands, þykja sérkennileg og erfitt að ráða í þau.

„Hvað er eiginlega með Rússa að brjóta gegn lofthelgi Póllands með drónum? Nú fer þetta í gang!“ mætti þýða færsluna sem Trump birti á samfélagsmiðli sínum, Truth Social:

Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir þetta vera það næsta sem við höfum komist allsherjarstríðsátökum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar. Hann segist samt ekki hafa ástæðu til að ætla að Evrópa sé á barmi styrjaldar en hættan hafi aukist.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sérkennileg skilaboð frá Trump vegna drónaflugs Rússa inn í Pólland
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Áhrifamaður í Bandaríkjunum segir hugsanlegt markmið Trump að hernema Ísland
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Vægi Bandaríkjanna hefur minnkað í breyttum heimi og stórveldin eru þrjú
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Egill furðar sig á þessu í Leifsstöð – „Engin smá fjárfesting“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hafði betur eftir að hafa dælt röngu eldsneyti á bílinn
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Faðir Oscars ákærður
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Spánverjar hóta að draga sig úr Eurovision vegna Ísrael – Eitt af „stóru fimm“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Grænkerar verulega ósáttir við RÚV – „Ömurlega ófagmannlega unninn þáttur“

Mest lesið

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”

Nýlegt

Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
Reynir aftur að fara frá United eftir áramót
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Stuðningsmenn Liverpool spenntir – Nýjasti leikmaður liðsins í áflogum við stjörnu Liverpool í nótt
Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Mbappe fór í sögubækurnar gegn Íslandi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur

„Sérsveitarmaðurinn“ handtekinn fyrir að sprauta vatni á þrjár konur
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Fréttir
Í gær
Kristrún stefnir að því að Halla megi ráða sér aðstoðarmann eins og ráðherrar fá – Ókeypis háskólanám verður bara fyrir fólk innan EES
Fréttir
Í gær

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi

Einn af hápunktum í íslenskum markaðsheimi
Fréttir
Í gær

Réðst á dyravörð á Akureyri

Réðst á dyravörð á Akureyri
Fréttir
Í gær
Guðmundur Ingi: „Ekki svo að útlendingar fremji hlutfallslega fleiri alvarleg brot“
Fréttir
Í gær

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni

Halla óvenju hvöss í þingsetningarræðunni
Fréttir
Í gær
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Fréttir
Í gær
Segir Jóhann Pál ekki gæta hagsmuna íslenskunnar – „Tungumál kosta“
Fréttir
Í gær

Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd

Ísraelsmenn sprengja í Katar – Árásin harðlega fordæmd
Fréttir
Í gær

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Fréttir
Í gær
Ákært vegna hnífstunguárásar unglings við íþróttahús Gróttu
Fréttir
Í gær
Hótelverðið fjórfaldaðist á fjórum árum – „Þetta svakalega verðlag er erfitt fyrir Íslendinga líka“
Fréttir
Í gær

Ríkissaksóknari ógildir ákvörðun lögreglunnar – Bjó við stanslausar hótanir og varð fyrir árás grímuklædds manns

Ríkissaksóknari ógildir ákvörðun lögreglunnar – Bjó við stanslausar hótanir og varð fyrir árás grímuklædds manns
Fréttir
Í gær
Egill um Sigmund Davíð: „Hvernig er hægt að halda fram svona vitleysu?“
Fréttir
Í gær
Öllum íbúum Gasaborgar skipað að hafa sig á brott án tafar
Fréttir
Í gær
Flugumferðarstjórar fá ekki lengur að horfa á fótbolta eftir alvarlegt atvik í fyrra
Fréttir
Í gær

Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“

Segir Samfylkinguna á rangri braut – „Það kemur mér virkilega á óvart“
Fréttir
Í gær

Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru

Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Braut rúðu í lögreglubíl með því að skalla hana
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur

Skiptum lokið hjá Blackbox Pizzeria – Smávegis fékkst upp í kröfur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
TikTok myndböndin um ókeypis háskólanám á Íslandi eru bæði röng og rétt
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Sjálfsvígshugsanir og -tilraunir eru ekki einkenni „geðsjúkdóms” heldur birtingarmynd þjáningar”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Forngrip stolið frá Reiðhjólabændum – „Ekki hlaupið að því að hafa góðgerðarstarfsemi eins og Hjólasöfnun í friði“

Forngrip stolið frá Reiðhjólabændum – „Ekki hlaupið að því að hafa góðgerðarstarfsemi eins og Hjólasöfnun í friði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Mjög stórt fíkniefnamál þingfest í dag – 12 kíló af kókaíni

Mjög stórt fíkniefnamál þingfest í dag – 12 kíló af kókaíni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lögreglan á Vesturlandi með þjóðlega keppni í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“