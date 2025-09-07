Þrettán ára drengur handtekinn vegna dauðsfalls tólf ára á leikvelli – „Allir hérna eru í losti“

Þrettán ára drengur var handtekinn í Bretlandi eftir andlát 12 ára drengs á leikvelli. Yngri drengurinn datt af hringekju en talið er sá eldri hafi fest hjól rafhjóls til að knýja hringekjuna áfram.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Drengurinn sem lést hét Logan Carter og bjó í bænum Winsford í Cheshire, nálægt Liverpool. Hann lést á leikvellinum Wharton Recreation Ground á föstudag, 29. ágúst, um klukkan 18:00, eftir fall af hringekju.
Seinna um kvöldið handtók lögreglan í Cheshire eldri dreng, 13 ára að aldri. Að sögn lögreglunnar stendur rannsókn yfir um hvað nákvæmlega hefði gerst þetta umrædda kvöld. En talið er að eldri drengurinn hafi notað hjól rafhjóls til þess að knýja hringekjuna áfram á miklum hraða.
Hefur eldri drengurinn, sem ekki hefur verið nafngreindur, verið grunaður um að valda dauðsfalli með glannalegum akstri en honum hefur þó verið sleppt úr haldi lögreglu á meðan rannsókn stendur.
„Sem hluta af rannsókninni eru lögreglumenn að skoða hvort rafhjól hafi verið notað til þess að knýja barnahringekju í garðinum á þeim tíma sem þetta gerðist,“ sagði talsmaður lögreglunnar.
Hringekjan hefur verið innsigluð með rauðu og hvítu límbandi. En íbúar í nágrenninu, starfsmenn skóla Logans og bekkjarsystkini hafa einnig komið á leikvöllinn með blóm, kort og kransa. Eins og segir í frétt BBC er samfélagið í Winsford í áfalli eftir andlátið.
„Hann var bara hamingjusamur lítill strákur og þetta er harmleikur, þetta raunverulega er það,“ segir maður að nafni Trevor Bell sem kemur reglulega í garðinn með hundinn. Segir Trevor, sem er á sjötugsaldri, að Logan litli hafi gjarnan klappað hundinum hans. „Allir hérna eru í losti. Allir eru orðnir þöglir,“ segir hann.
Þá hefur fjölskylda Logan einnig gefið út tilkynningu vegna andláts hans. „Hann var með smitandi persónuleika og fallegt bros,“ segir í tilkynningunni. „Allir vildu vera þar sem Logan var. Hann var lítill strákur, fullur af lífsorku og vildi láta alla hlæja. Hans verður saknað meira en orð fá lýst.“
Þá hefur verið sett á fót söfnun fyrir fjölskylduna á fjáröflunarsíðunni GoFundMe. Þegar þetta er skrifað hafa safnast rúmlega 17 þúsund pund af 22 þúsunda takmarki, eða 79 prósent. En það gera rúmar 2,8 milljónir króna af 3,6 milljóna króna takmarki.