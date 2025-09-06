fbpx
Laugardagur 06.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Þjóð gegn þjóðarmorði: Fjöldafundir fyrir Palestínu um allt land í dag

Ritstjórn DV
Laugardaginn 6. september 2025 10:00

Þjóð gegn þjóðarmorði: Fjöldafundir fyrir Palestínu fara fram í dag kl. 14:00 um land allt. 185 félög standa að fundunum þar sem íslenska þjóðin sýnir þeirri palestínsku samstöðu og krefur ríkisstjórn Íslands um aðgerðir til að stöðva þjóðarmorð Ísraels í Palestínu.

Komið verður saman í Reykjavík, á Ísafirði, Egilsstöðum, Akureyri, Stykkishólmi, Húsavík og Hólmavík.

Dagskrá fundanna í Reykjavík, á Ísafirði, Egilsstöðum og Akureyri:

Reykjavík – Austurvöllur

Fundarstjóri: Birna Pétursdóttir, leikkona

Ræður:

Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ

Fida Abu Libdeh, tæknifræðingur og frumkvöðull flytur ræðu skrifaða af Palestínufólki í Palestínu

Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi framkvæmdastjóri Lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE

Matthildur Bjarnadóttir, prestur í Garðasókn

Tónlist og ljóðlestur:

Páll Óskar Hjálmtýsson flytur lag

Tabit Lakhda og Rima Nasser spila á oud og syngja Mawtini

Kór og óperusöngvarar flytja verk við texta Dags Hjartarsonar, Hversvegna þessi þögn?

Elísabet Jökulsdóttir flytur tvö ljóð

 

Akureyri – Ráðhústorg

Fundarstjóri: Drífa Snædal, talskona Stígamóta

Ræður:

Kristín S.Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur og stofnandi Vonarbrúar

Hildur Eir Bolladóttir, prestur

Katla Ósk Káradóttir, fulltrúi Stúdentafélags Háskólans á Akureyri

Guðjón Hreinn Hauksson, formaður Félags framhaldsskólakennara

Edda Björgvinsdóttir leikkona og Hlynur Hallson myndlistarmaður lesa bréf frá Gaza

Tónlist:

Svavar Knútur

Ösp Kristjánsdóttir og Helga Ragnarsdóttir

Prestar í Glerárkirkju standa jafnframt fyrir gjörningi í allan dag þar sem lesin verða nöfn allra barna sem látist hafa í Palestínu og Ísrael frá 7.október 2023. Fjölbreyttur hópur lesara tekur þátt í gjörningnum og hann stendur yfir frá 9:00-12:00 og 16:00-20:00.

 

Egilsstaðir – Tjarnargarðurinn

Fundarstjóri: Unnur Borgþórsdóttir, hlaðvarpsstjórnandi

Ræður:

Halla Gunnarsdóttir, formaður VR

Þorgeir Arason, sóknarprestur á Egilsstöðum

Þórunn Ólafsdóttir flytur ræðu samda af Palestínufólki í Palestínu

Tónlist:

Nanna Imsland, flytur lag

Margrét Lára Þórarinsdóttir, flytur lag

Ísafjörður – Silfurtorg

Fundarstjóri: Bryndís Friðgeirsdóttir, kennari

Ræður:

Magnús Erlingsson, sóknarprestur á Ísafirði

Aðalbjörg Sigurjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Ljóðlestur:

Nadja Sophie Teresa Widell flytur ljóð

 

