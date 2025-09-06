Ökumaður á buggy-bíl reyndi að stinga lögregluna af

Lögreglumenn sem voru að vinna almennu umferðareftirliti í gærkvöld, miðsvæðis í borginni, veittu athygli í buggy-bíl án skráningarnúmera. Lögreglumennirnir ákváðu að gefa sig á tal við ökumann vegna ýmsa brota varðandi gerð og búnað tækisins þegar ökumaðurinn ákvað að reyna að komast undan akandi. Við tilraun ökumannsins til að stinga lögreglu af ók hann ítrekað geng rauðu ljósi og virti ökumaðurinn ekki hámarkshraða þeirra gatna sem hann ók. Að lokum hafði hann ekki erinda sem erfiði og var stöðvaður og handtekinn, grunaður um fjölda umferðalagabrota sem og að stofna lífi og heilsu annarra í augljósan háska.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Einnig greinir frá því að tilkynnt var um einstakling með hníf á lofti og öskrandi við verslunarmiðstöð. Sá hlýddi ekki fyrirmælum lögreglu en var á endanum handtekinn. Hann var vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins en hann er grunaður um brot á vopnalögum.