Þetta eru „bestu“ lönd í heimi – Ísland kemst ekki á topp 20

Sviss hefur verið valið „besta“ land í heimi samkvæmt niðurstöðum úttektar sem vefsíðan US News and World Report hefur tekið saman. Um er að ræða árlegan lista og eru 15 af 25 efstu þjóðunum í Evrópu.

Það er skemmst frá því að segja að Ísland er í 22. sæti á listanum á eftir löndum eins og Finnlandi, Spáni og Suður-Kóreu en á undan löndum eins og Belgíu, Írlandi og Lúxemborg.

Í umfjöllun miðilsins kemur fram að niðurstöðurnar byggist á spurningalista sem lagður var fyrir um 17 þúsund einstaklinga um allan heim í mars og fram í maí á þessu ári. Komu fleiri stofnanir að gerð listans, til dæmis markaðs- og samskiptafyrirtækið WPP og The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Það getur verið vandkvæðum bundið að leggja huglægt mat á hvað það er sem gerir land gott og hvað ekki. Svarendur voru beðnir um að svara ýmsum spurningum um alls 89 lönd, til dæmis varðandi lífsgæði; þá einna helst efnahag, pólitískan stöðugleika, öruggan vinnumarkað, verðlag, jafnrétti og öryggi.

Meðal annarra atriða sem lögð voru til grundvallar voru skattaumhverfi, spilling, menntunarstig, tæknilegir innviðir og tengsl við önnur lönd eða ríki svo nokkur atriði séu nefnd.

Þá er það talið til tekna sé tiltekið land valdamikið og vegna stærðar Íslands þarf ekki að koma mjög á óvart að Ísland skorar heldur lágt þar, eða í 76. sæti. Þegar kemur að lífsgæðum er Ísland í 19. sæti en hæst skorum við í 12. sæti þegar kemur að því sem kallað er „social purpose“. Er þá átt við afstöðu eða umburðarlyndi til mannréttinda, umhverfismála, jafnréttis, trúfrelsis og loftslagsmála svo eitthvað sé nefnt.

Hér má sjá efstu 25 löndin:

1.Sviss

2. Japan

3. Bandaríkin

4. Kanada

5. Ástralía

6. Svíþjóð

7. Þýskaland

8. Bretland

9. Nýja-Sjáland

10. Danmörk

11. Noregur

12. Frakkland

13. Holland

14. Singapúr

15. Ítalía

16. Kína

17. Sameinuðu arabísku furstadæmin

18. Suður-Kórea

19. Spánn

20. Finnland

21. Austurríki

22. Ísland

23. Belgía

24. Írland

25. Katar

Neðstu 10 löndin:

80. Úkraína

81. Aserbaídsjan

82. Íran

83. Kasakstan

84. Hondúras

85. Kamerún

86. Alsír

87. Líbanon

88. Serbía

89. Belarús