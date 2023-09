Tímaflakkari á Íslandi fyrir 80 árum vekur athygli erlendra fjölmiðla – Sjö ár síðan DV fjallaði um málið

Tímaflakk hefur heillað fólk áratugum saman og möguleikinn á því hvort tímaflakk sé mögulegt, hafi verið mögulegt eða verði það í framtíðinni. Fjölmargar kvikmyndir sem fjalla um ferðalag í gegnum tímann hafa notið gríðarlegra vinsælda og á meðal þeirra má nefna Back to the Future þrennuna (1985, 1989, 1990), The Terminator (1984), Terminator 2: Judgment Day (1991), Interstellar (2014), Planet of the Apes (1968) og The Butterfly Effect (2004), bara til að nefna nokkrar.

Svo virðist sem tímaflakk sé raunverulegt og hefur ljósmynd af „tímaflakkara“ tekin fyrir 80 árum á Íslandi komið aftur upp á yfirborðið eftir að The Daily Star og Indy100 fjölluðu í gær um ljósmynd sem Kristján Hoffman setti í Facebook-hópinn Gamlar ljósmyndir árið 2016. Fleiri miðlar hafa fjallað um myndina, Mirror fyrr á árinu, New York Post og International Business Post í fyrra.

Í frétt Daily Star segir: „Njósnir voru útbreiddar í síðari heimsstyrjöldinni, en alltaf var gert ráð fyrir að Þjóðverjar hefðu verið á bak við þær, ekki menn með farsíma frá 21. öld. Tímaferðir eru raunverulegar, að minnsta kosti samkvæmt mynd sem grafin var upp og deilt í íslenskum Facebook hópi.“

Kristján Hoffmann setti myndina í hópinn 20. nóvember 2016 með orðunum: „Séð upp Bankastrætið, Lækjargata þversum og Austurstræti í bak fyrir 73 árum síðan. Bandaríski herinn yfirtekur íslenskan glæsileika eins og sést .. Eitt vekur athygli á þessari fallegu mynd er að uppað glugganum, á horninu á miðri mynd, hallar sér maður og er í GSM… Kaninn nátturulega langt á undan í tækninni.“

Rúmlega 300 manns hafa líkað við færsluna og 66 athugasemdir verið skrifaðar.

„Ljósmynd sem sett var inn í hópinn árið 2016 virðist sýna mann tala í farsíma sem er ekki svo óvenjulegt – nema myndin var tekin í seinni heimsstyrjöldinni. Myndin var tekin árið 1943 í Reykjavík, en sýnir mann sem virðist nota nútíma farsíma. Hann er með smá áhyggjusvip á andlitinu, þegar bandarískir hermenn ganga framhjá og spjalla á götunni, sumir klæddir frakka í íslenska kuldanum,“ segir í frétt Daily Star sem vísar í frétt sem DV skrifaði um myndina 28. nóvember 2016 .

Í frétt DV er haft eftir Kristjáni um „tímaflakkarann„: „Hann stingur í stúf, stendur einn og er með öðruvísi höfuðfat en hinir og trefil og hagar sér eins og við myndum gera í dag. Hann hefur yfirsýn yfir torgið og engu líkara en hann eigi í samræðum við einhvern í snjallsíma.“

Maðurinn virðist með áhyggjusvip eða vanlíðan á meðan hann heldur vinstri hendinni sem er ekki „símaberandi“ að maganum. Á meðan virðast allir aðrir eiga erindi eitthvað og ganga um.

Við færsluna í Facebook-hópnum árið 2016 var meðal annars stungið upp á að maðurinn væri einfaldlega að klóra sér í eyranu, að halda úrinu uppi til að sjá hvort það virkaði þar sem maðurinn stendur fyrir utan úrabúð á myndinni, klóra sér á bak við eyrað með pípunni sinni, reykja, tala í talstöð, sækja sígarettu sem er geymd fyrir ofan eyrað eða jafnvel penna þar sem hann heldur á blaðasnifsi í hinni hendinni.

Niðurstaða fékkst ekki í málið árið 2016, spurning hvort hún fáist í dag. Spurt er: Hvað er maðurinn með í hendinni?