Telja lögreglu hafa fundið bein í bakgarði Rex og Ásu Guðbjargar – „Þetta er að fara að verða næsta Amityville horror húsið“

Nágrannar Rex Heuermann og eiginkonu hans, Ásu Guðbjargar Ellerup, eru komnir með nóg af rannsókn Gilgo-strandar morðanna, en síðan meinti raðmorðinginn Rex var handtekinn hefur fjölmennt lið lögreglu, fjölmiðla og forvitna tekið nágrennið hreinlega undir sig. Þangað hafi margir forvitnir einstaklingar lagt leið sína til að fylgjast með aðgerðum lögreglu, enda ekki á hverjum degi sem meintur raðmorðingi er handtekinn. Munu nágrannar óttast að þetta ástand sé komið til að vera, og að ferðamenn geri sér þangað leið til að berja heimili arkitektar dauðans augum.

„Þetta er að fara að verða næsta Amityville horror húsið. Við erum að fara að sjá fólk keyra hérna framhjá og stoppa. Það á eftir að vera gífurleg umferð,“ sagði einn nágranni í samtali við CBS.

„Þetta er ekki að fara að breytast í einhvern sirkus. Allir sem halda að þeir geti bara rúntað hingað niður götuna og stöðvað til að taka myndir, geta átt von á stefnu fyrir að valda umferðartöfum,“ sagði lögreglustjórinn í Nassau-sýslu, Patrick Ryder, í samtali við ABC fréttastofuna. Hann bætti við að lögregla fylgist vel með að óviðkomandi séu ekki að brjóta sér leið inn á rannsóknarsvæðið til að taka myndir eða annað. Jafnvel eftir að lögregla ljúki rannsókn þá muni áfram vera eftirlit til að tryggja næði í nágrenninu. Eftirlitsmyndavélum verði komið upp og lögregla verði sýnileg.

Rannsókn lögreglu á heimili Rex hefur staðið yfir í um 12 daga en reiknað er með að lögregla ljúki störfum í dag, eða í síðasta lagi í vikulokin. Undanfarna daga hefur lögregla grafið upp bakgarðinn til að kanna hvort þar leynist mögulega líkamsleifar. Pallur við húsið var fjarlægður til að grafa gæti velt hverjum steini við. Hvítu tjaldi var komið upp á svæðinu og sást til bifreiðar réttarmeinafræðings á vettvangi. DailyMail hefur undir höndum myndefni sem myndavéladrónar tóku á flugi yfir eigninni. Þar megi sjá hvítklædda rannsakendur skoða það sem gætu verið bein, þó ekki sé ljóst hvort um manna- eða dýrabein sé að ræða. Netverjar sem hafa fylgst náið með rannsókninni telja þó líklegra að þarna hafi fundist farsímar.

Þar áður var heimilið kembt að innan í leit að mögulegum sönnunargögnum fyrir því að Rex sé hinn alræmdi Gilgo-strandar morðingi. Helst hefur lögregla vonast til að finna svokallaða minjagripi sem raðmorðingjar taka gjarnan úr fórum eða af líkum fórnarlamba sinna. Ekki hefur lögregla gefið upp hvað þeir hafa fundið á heimilinu en lögreglustjórinn í Suffolk, Rodney Harrisson, hefur þó gefið upp að lögregla hafi lagt hald á hluti sem séu þess eðlis að leitin hafi borið árangur. Rannsakendur telja mögulegt að eitt eða fleiri fórnarlömb hafi verið myrt inn á heimilinu, en lögreglustjórinn hefur þó ekki staðfest þá kenningu.

Fram hefur komið að á heimilinu hafi mátt finna öryggisgeymslu sem hýsti gífurlegt magn skotvopna. Geymslan er manngeng og er lokað með stórri járnhurð.

„Starfshópurinn sem við settum saman vinnur enn hörðum höndum að rannsókninni. Við erum ekki enn kominn á þann stað að rannsókn sé formlega lokið. Ég hef verið rannsakandi í langan tíma. Þessi mál eru ekki einföld úrlausnar. Það eru margir angar af þessu púsluspili sem enn þarf að tengja saman,“ sagði Harrison.

Eins hafa farið fram húsleitir í geymslurýmum sem Rex hafði á leigu og á vinnustað hans.

Uppfært: 14:43 – Svo virðist sem að lögregla hafi lokið störfum.

Law enforcement shake hands with each other as they wrap up the search at Rex Heuermann’s home pic.twitter.com/YEcpq3iysQ

— Nerdy 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) July 25, 2023