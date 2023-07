Arkitekt dauðans er tengdasonur Íslands – Fimm sturlaðar staðreyndir um tröllvaxinn eiginmann Ásu Guðbjargar sem er meintur raðmorðingi

Ísland er gjarnan efst eða ofarlega á listum yfir öruggustu staði í heimi og höfum við litla reynslu eða þekkingu af svonefndum raðmorðingjum. Nágrannar okkar í Bandaríkjunum eru þó hoknir af reynslu í slíkum málum og hafa Íslendingar gjarnan fylgst náið með stærstu morðmálunum þar í landi, enda njóta heimildarmyndir, -þættir og -hlaðvörp um sakamál mikilla vinsælda.

Nú er svo komið að karlmaður hefur verið handtekinn í New York í Bandaríkjunum, grunaður um að vera hrottalegur raðmorðingi, en mörgum brá í brún þegar á daginn kom að hann er með töluverða tengingu við Ísland, enda kona hans, Ása Guðbjörg Ellerup, íslensk.

Er hann ákærður fyrir að hafa banað Melissu Barthelemy sem hvar árið 2009, Megan Waterman og Amber Costello sem báðar hurfu 2010. Þar að auki er hann grunaður um morðið á Maureen Brainard-Barnes sem hvarf árið 2007. Munu allar konurnar hafa verið kynlífsverkakonur á þrítugsaldri. Fleiri lík hafa þó fundist við rannsókn málsins og er því talið að fórnarlömb séu í raun fleiri.

Líkin fundust við strandveg á Gilgo-ströndinni.

Watch the moment authorities arrest Rex Heuermann in Midtown Manhattan – video first obtained by @DarlaMiles7 of @ABC7 and ABC News. pic.twitter.com/6XmiTKNzUv

Rex Heuermann er 59 ára og starfar sem arkitekt í steinsteypu frumskóginum New York. Hann þykir beinskeyttur og á það til að vekja óhug þar sem hann er gífurlega hávaxinn. En hæð hans er ekki það eina sem vekur óhug. Einn nágranni hans greindi fjölmiðlum frá því að Rex hafi stundað það að stara illilega á nágranna á meðan hann sveiflaði exi í garði sínum.

Þykir Rex svo óhugnanlegur að nágrannarnir höfðu meinað börnum sínum að banka upp á hjá honum á Hrekkjavökunni.

„Hann var maður sem þú vildir ekki nálgast,“ sagði Nicolas Ferschaw, nágranni, í samtali við New York Times.

Aðrir hafa lýst honum sem furðufugl. Einn fyrrum kollegi sagði við New York Post: „Hann var alltar skrítinn. Hann dólaði sér um og við vissum að eitthvað væri undarlegt við hann. Mér finnst skiljanlegt að hann sé raðmorðingi. Hann er furðufugl.“

Fyrrum bekkjafélagar úr gagnfræðiskóla, þar á meðal leikarinn Billy Baldwin, hafa brugðist við fréttum af handtökunni.

Woke up this morning to learn that the Gilgo Beach serial killer suspect was my high school classmate Rex Heuermann.

Berner High School

Massapequa, New York

Class of 1981

Married, two kids, architect.

“Average guy… quiet, family man.”

Mind-boggling… Massapequa is in shock.… pic.twitter.com/Tms0IWVazN

— Billy Baldwin (@BillyBaldwin) July 14, 2023