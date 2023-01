Árás á íranska drónaverksmiðju getur komið sér vel fyrir Úkraínu

Það er þó ekkert sem bendir til að Úkraína hafi staðið á bak við árásina, böndin berast að erkióvinum Írans, Ísrael.

Verksmiðjan er í bænum Isfahan, sem er sunnan við Teheran, og er hún talin tengjast flugskeyta- og drónaiðnaði Írana. Rússar hafa keypt vopn og dróna frá Íran síðan í ágúst á síðasta ári.

Rússar hafa meðal annars notað íranska Shahed-136 dróna til að gera árásir á úkraínska bæi og borgir og innviði. Rússar eru einnig sagðir hafa keypt flugskeyti af Írönum.

Almennt er talið að Ísrael hafi staðið á bak við árásina um helgina en ísraelsk stjórnvöld tjá sig aldrei um aðgerðir hers eða leyniþjónustu landsins utan landsteinanna. Íranska klerkastjórnin telur fullvíst að Ísrael hafi staðið á bak við árásin.

Ef rétt reynist að Ísrael hafi gert árásina þá var þetta fyrsta árásin á Íran eftir að Benjamin Netanyahu tók enn einu sinni við embætti forsætisráðherra en það gerði hann í síðasta mánuði.

Another video of the attack that occurred by drones on a military facility belonging to IRGC in Isfahan now

