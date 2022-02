Rússneskir ferðamenn fá ekki að koma til Íslands

Rússneskir ferðamenn munu ekki fá að koma til Íslands vegna innrásarinnar í Úkraínu. Þessu greindi Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni.

Fyrr í morgun tilkynnti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra að Ísland væi búið að loka fyrir flugumferð Rússa yfir Ísland til að sýna samstöðu með Úkraínu.

Iceland has decided to close its airspace to Russian air traffic, in solidarity with #Ukraine 🇮🇸 🇺🇦

— Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir (@thordiskolbrun) February 27, 2022