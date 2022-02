Friðarviðræður á döfinni

Svo virðist vera sem friðarviðræður vegna innrásar Rússlands í Úkraínu séu á döfinni. Samkvæmt Kevin Rothrock, ritstjóra rússneska fjölmiðilsins Meduza, segir frá því á Twitter-síðu sinni að Volodymyr Zelenskyy, forseti Úkraínu, sé búinn að samþykkja að hitta talsmenn Rússlands á landamærum Úkraínu og Hvíta-Rússlands.

Þá segir Rothrock að Alexander Lukashenko, forseti Hvíta-Rússlands, sé búinn að lofa því að allt herlið Rússlands í Hvíta-Rússlandi haldi sér til hlés á meðan viðræðunum stendur og á meðan Zelenskyy ferðast fram og til baka.

„Við lifum nú í heimi þar sem Alexander Lukashenko er sá fullorðni í herberginu með Pútín,“ segir Rothrock svo.

