Hilmar: „Ég var skilinn eftir aleinn yfir helgina“

Eftir það hringdi Hilmar í bráðamóttöku Landspítalans sem sagði að þetta væri ekki þeirra mál. „Þeir sögðu að ég mætti sitja í stólnum yfir helgina, það sé allt í lagi,“ segir hann í samtali við Fréttablaðið. Bráðamóttakan sagði Hilmari að ræða við Læknavaktina sem vísaði þá aftur til baka á heimahjúkrun borgarinnar.

Hilmar getur ekki borðað eða drukkið án hjálpar, hann fór því í gegnum nánast alla helgina án drykks eða matar. „Það þarf að setja á disk fyrir framan mig, ég get ekki sett á disk sjálfur. Ef það er búið að setja á disk fyrir framan mig og brytja niður þá get ég borðað sjálfur. Það þarf að hella í glas fyrir mig, þá get ég drukkið sjálfur. Ég var orðinn mjög þyrstur á sunnudagskvöldinu.“