Óhugnanleg myndbönd frá eldgosinu á La Palma – Hraunið streymir niður göturnar og gleypir heimili fólks

Eldgos hófst um helgina á eyjunni La Palma sem tiheyrir Kanaríeyjum, en gos þar hafði verið yfirvofandi í nokkurn tíma. Eins og við var að búast er hraunið nú byrjað að flæða yfir íbúabyggð. Á samfélagsmiðlum hafa birst fjölmörg myndbönd af eldgosinu og má til að mynda sjá óhugnanleg myndbönd af hrauni að gleypa heilu húsin á eyjunni.

Yfirvöld fluttu lasburða fólk og búfénað frá byggðum næst gosinu áður en það hófst og var íbúum í grennd við gosið gert að fara í eina af fimm hjálparmiðstöðvum sem komið hefur verið upp á eyjunni.

Fólki er sagt að halda sig frá gossvæðinu og hafa hermenn verið kallaðir til hjálpar.

Á myndböndum frá La Palma má sjá hraun flæða yfir gangstéttir og í einu þeirra, sem sjá má hér fyrir neðan, má sjá hraunið byrja að gleypa hús.

Í myndbandinu hér fyrir neðan má svo sjá svipmyndir af gosinu, hvernig kvikan skýst upp í loftið og hvernig hraunið flæðir yfir eyjuna.

A volcano on La Palma, one of Spain’s Canary Islands, erupted today, sending lava shooting into the air and flowing across the streets. 🌋 https://t.co/y0HJUHUwJ5 pic.twitter.com/QrF53488AO

— AccuWeather (@accuweather) September 19, 2021