Úraævintýri Óla Geirs á enda – Nora Watches úrskurðað gjaldþrota

Úrafyrirtækið Nora Watches ehf. hefur verið úrskurðað gjaldþrota en þetta kemur fram í auglýsingu í Lögbirtingablaðinu. Fyrirtækið var stofnað í byrjun árs 2017 en stofnendur þess voru athafnamaðurinn Ólafur Geir Jónsson, betur þekktur sem Óli Geir, og viðskiptafélagi hans Þorbjörn Einar Guðmundsson.

Engum ársreikningum um rekstur fyrirtækisins hefur verið skilað inn en svo virðist vera sem fyrirtækið hafi aldrei náð flugi.

Ári eftir stofnun fyrirtækisins gaus upp stormur á samfélagsmiðlinum Twitter þar sem Óli Geir var sakaður um að selja ódýr aðkeypt úr sem eigin hönnum.

DV fjallaði um málið á sínum tíma en það hófst þegar Óli Geir lýsti því yfir að hann væri búinn að ljúka hönnun á nýju úri undir merkjum NORA.

„Var að klára þetta úr. Cooming soon. Nýir og spennandi tímar fram undan hjá NORA,“ skrifaði athafnamaðurinn og birti mynd af nýja úrinu.

Athugull netverji að nafni Daníel Ólafsson rannsakaði þá málið og komst að því að samskonar úr var til sölu á vefsíðunni Gearbest.com þar sem söluverðið var tæplega 4.000 krónur. Almennt kostuðu úr hjá fyrirtæki Óla Geirs að minnsta kosti yfir 15.000 krónur.

Hversu soon Óli Geir? Bara as soon as sendingin af þessum 28.36$ úrum lenda hjá þér? Spennó tímar hjá NORA maður pic.twitter.com/CygewxfrX0

— Daníel Ólafsson (@danielolafsson) January 29, 2018