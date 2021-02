Jóhannes ósáttur – „Mér þætti eðlilegt að forsetinn tæki boltann“

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson hefur birt færslur á Twitter síðustu daga þar sem hann biðlar til Disney um að gera efni sitt aðgengilegt með íslenskri talsetningu á streymisveitu sinni, Disney+.

Icelandic is one of the oldest languages in the world still spoken. Making your Icelandic audio available for the younger generations of Iceland will help preserve our language.

Með fyrirfram þökk fyrir áheyrnina og von um skjót viðbrögð. #MakeIcelandicAvailableOnDisneyPlus

— Jóhannes Haukur (@johanneshaukur) January 30, 2021