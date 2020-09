Sjáðu myndbandið: Risastórar öldur á Seltjarnarnesi – „Klikkað“

Risastórar öldur hafa verið að sjást í kringum höfuðborgarsvæðið í kvöld. Mesta athygli hafa öldur á Seltjarnarnesi fengið en fólk hefur verið duglegt að deila myndböndum af þessum rosalega öldugangi á samfélagsmiðlum.

Einn þeirra sem deilir myndbandi af öldunum er Paul nokkur. „Frekar klikkað, steinar úti um allt og sjóvarnargarðurinn er að láta lumbra á sér. Veðrið er klikkað í dag!“ segir Paul með myndbandinu sem hann deildi á Twitter.

Myndbandið má sjá hér fyrir neðan:

Pretty crazy, rocks everywhere, and the sea wall is still taking a complete battering. Weather is nuts today!#Reykjavik #Iceland #Weather #Storm #Ocean pic.twitter.com/AbUZXTPQ72

— Paul // Verone 🐱🐱🐱 (@Verone3784) September 19, 2020