Samtökin „Verndum veika og aldraða“ stofnuð um helgina – Vekja athygli á alvarlegum atvikum á stofnunum og hjúkrunarheimilum

Dagana 18.-20. september á næsta ári er í bígerð að halda námskeið/ráðstefnu með bandarískri konu sem er virtur og vinsæll kennari sem sérhæfir sig í heilabilunarsjúkdómum.

Nálgun hennar er algerlega einstök og hún hefur haft einkunnarorðin „till there is cure there is care“ að leiðarljósi. Aðferðir hennar mótast af þessum orðum.

Ég fer þess á leit við ykkur að þið veitið þessu verkefni okkar athygli og alla þá kynningu sem þið getið. Það er afskaplega mikilvægt að sem flestir frétti af þessu og taki þátt af alefli. Þjóðin er jú að eldast og við þurfum öll að læra að takast á við þennan hluta þess.“