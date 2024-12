Eminem syrgir móður sína sem lést á mánudag

Debbie Nelson, móðir bandaríska rapparans Eminem, lést á mánudag 69 ára að aldri. Banamein hennar var lungnakrabbamein en fyrst var greint frá veikindum hennar í september og kom þá fram að um ólæknanlegt mein væri að ræða.

Debbie var aðeins 17 ára þegar hún eignaðist son sinn en samband þeirra var á köflum stormasamt. Í lagi sínu, Cleanin‘ Out My Closet, vísaði hann meðal annars til meintrar ofbeldisfullrar hegðunar hennar og fíkniefnaneyslu. Höfðaði hún á einum tímapunkti mál gegn syni sínum.

Árið 2007 gaf hún út ævisögu sína þar sem hún skrifaði meðal annars um samband þeirra og sagði honum meðal annars að taka ábyrgð á eigin lífi.

Árið 2013 gaf Eminem, sem heitir réttu nafni Marshall Mathers III, lagið Headlights og eru aðdáendur hans á því að þar hafi hann verið að biðja móður sína afsökunar á þeim illindum sem einkenndu samband þeirra á löngum köflum.

Var það einkum þessi lína í laginu sem renndi stoðum undir það: „I’m mad I didn’t get the chance to thank you for being my mom and my dad. So Mom, please accept this as a tribute.“

Debbie giftist föður Eminem þegar hún var aðeins 15 ára en hann lét sig hverfa úr lífi þeirra skömmu eftir að rapparinn fæddist. Hann lést árið 2019, 67 ára að aldri.