Stórleikkonan Maggie Smith er látin

Leikkonan lafði Maggie Smith er látin 89 ára að aldri. Leikkonan hafði rækilega skráð sig í sögubækurnar og telst goðsögn í bresku leikstéttinni. Hún er hvað frægust fyrir leik sinn í Harry Potter kvikmyndunum þar sem hún fór með hlutverk prófessorsins Minerva McGonagall og svo fyrir hlutverk sitt í búningadramanum Downton Abby.

Hún átti langan og farsælan feril að baki og vann til Óskarsverðlaunanna tvisvar, annars vegar fyrir myndina The Prime of Miss Jean Brodie árið 1970 og hins vegar fyrir California Suite árið 1979. Hún vann til Bafta-verðlaunanna átta sinnum, en verðlaunin og tilnefningarnar sem hún hlaut um ævina eru of mörg til að telja.

Synir hennar tilkynntu andlát hennar í dag: „Hún lést friðsamlega á sjúkrahúsi snemma í morgun, föstudaginn 27. september. Hún virti friðhelgi einkalífs síns mikið, en var umkringd vinum og fjölskyldu þegar hún kvaddi. Hún lætur eftir sit tvo syni og fimm barnabörn sem elskuðu hana heitt og eru miður sín að hafa nú misst dásamlega móður og ömmu. Við viljum nýta tækifærið og þakka starfsfólkinu á Chelsea og Westminister sjúkrahúsinu fyrir umönnun og góðmennsku þessa síðustu daga. Við þökkum allar samúðarkveðjur og stuðning en biðjum þess að þið virðið friðhelgi okkar.“