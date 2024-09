Tískan á MTV verðlaunahátíðinni og sigurvegarar kvöldsins

MTV verðlaunahátíðin var haldin í gærkvöldi og mættu stjörnurnar í sínu fínasta pússi.

Taylor Swift vann myndband ársins með laginu „Fortnight.“ Hún var einnig valin flytjandi ársins. Sabrina Carpenter vann lag ársins með laginu „Espresso.“ Chapell Roan var besti nýi flytjandi ársins.

Laufey Lín Jónsdóttir var tilnefnd í flokknum Push Performance of the Year fyrir lagið „Goddess“ en komst ekki á hátíðina þar sem hún var með tónleika í Brisbane í Ástralíu í gærkvöldi. Hún vann ekki, en lag LE SSERAFIM, „Easy“ bar sigur úr býtum.

Tón­list­ar­mynd­band árs­ins

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Billie Eilish – “LUNCH”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

SIGURVEGARI: Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Flytj­andi árs­ins

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

SIGURVEGARI: Taylor Swift

Lag árs­ins

Beyoncé – “TEXAS HOLD ‘EM”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

SIGURVEGARI: Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

Besti nýi flytj­and­inn

Benson Boone

SIGURVEGARI: Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

Besta sam­starfið

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

SIGURVEGARI: Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Popp­lag árs­ins

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

SIGURVEGARI: Taylor Swift

Hip-hop-lag árs­ins

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy“

SIGURVEGARI: Eminem – “Houdini”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

R&B-lag árs­ins

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SIGURVEGARI: SZA – “Snooze”

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker and 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monet – “On My Mama”

Rokklag árs­ins

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

SIGURVEGARI: Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

Hljóm­sveit árs­ins

NSYNC

Coldplay

Imagine Dragons

NCT Dream

NewJeans

SIGURVEGARI: SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Twenty One Pilots

Besta sum­ar­lagið

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Benson Boone – “Beautiful Things”

Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess featuring Billie Eilish”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

GloRilla & Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Hozier – “Too Sweet”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

SZA – “Saturn”

SIGURVEGARI: Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

Tommy Richman – “MILLION DOLLAR BABY”

Sjáðu tískuna á rauða dreglinum hér að neðan.

Katy Perry

Katy Perry og Orlando Bloom

Taylor Swift

Sabrina Carpenter

Addison Rae

Jazzelle Zanaughtti

Tinashe

Lil Nas X

Paris Hilton

Camila Cabello

Megan Thee Stallion

Tate McRae

Halsey

Halle Bailey

Tyla

GloRilla

Suki Waterhouse

Victoria De Angelis