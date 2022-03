Trevor Noah svarar rasískum ummælum Kanye West um sig

Þáttastjórnandinn Trevor Noah tjáir sig um rasísk ummæli rapparans Kanye West í garð hans. Kanye, eða „Ye“ eins og hann kallar sig, tók Trevor fyrir á Instagram eftir að sá síðarnefndi gagnrýndi hegðun rapparans gagnvart Kim Kardashian í þætti fyrr í vikunni.

Kanye stendur í skilnaði við raunveruleikastjörnuna Kim Kardashian og hefur verið iðinn að tjá sig á samfélagsmiðlum, þá aðallega varðandi „óvini“ sína og tilfinningar sínar gagnvart Kim, skilnaði þeirra og nýja kærasta Kim, Pete Davidson.

Í gær leit Instagram svo á að hann hefði farið yfir strikið með færslu sinni um Trevor Noah. Hann var settur í 24 klukkustunda bann fyrir að brjóta reglur miðilsins um hatursorðræðu, einelti og áreitni. Kanye birti skjáskot af Google leit um Trevor og skipti út orðinu „Kumbaya“ fyrir rasískt orð og skrifaði:

„All in together now… K–n baya my lord k–n baya K–n baya my lord K–n baya Oooo’ lord K–n baya.“