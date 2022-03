Tárvotir rússneskir áhrifavaldar kvöddu Instagram um helgina – Eða hvað?

Rússneskir áhrifavaldar með milljónir fylgjenda áttu margir erfitt með að halda aftur af tilfinningum sínum þegar þeir kvöddu fylgjendur sínar um helgina, en á mánudag tók í gildi Instagram-bann í Rússlandi.

Einn þeirra, raunveruleikastjarnan Olga Buzova deildi löngu myndbandi á sunnudaginn þar sem hún grét yfir því að missa þennan vettvang til að ná til fylgjenda.

„Ég er ekki hrædd við að viðurkenna að ég vil ekki missa ykkur. Ég veit ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég hef bara deilt hér lífi mínu, vinnu og sál. Ég gerði þetta ekki bara að atvinnu heldur er þetta hluti af sál minni. Þessi vinna á stóran hlut í mínu hjarta og nú er verið að taka lífið mitt frá mér.“

Með myndbandinu skrifaði hún í texta – „Ég elska ykkur. Afsakið tilfinningasemina… en þið elskið mig samt og ég vildi bara segja enn og aftur – takk fyrir allt.“

Austur-Evrópski miðillinn NEXTA deildi einnig myndbandi af ónefndum rússneskum áhrifavald sem deildi myndbandi á föstudag og átti erfitt með að halda aftur af tárunum.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022