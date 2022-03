Hollywoodstjörnur njóta lífsins á Íslandi

Hollywoodstjörnurnar Anna Kendrick og Maude Apatow eru staddar hér á landi og njóta lífsins eins og unnt er. Meðal annars fóru vinkonurnar saman í Bláa Lónið og fjór­hjóla­ferð ásamt þriðju vinkonunni, íþróttablaðamanninum Taylor Rooks.

Anna Kendrick var tilefnd til Óskarsverðlauna árið 2010 fyrir hlutverk sitt í myndinni Up in the air en þá hefur einnig tekið að sér hlutverk í geysivinsælum myndum eins og Pitch Per­fect og Trolls. Vinkona hennar Mau­de Apatow er þekktust fyrir leik sinn sem Lexi í hinum geysi­vin­sælu þáttum Eup­horia. Mau­de er dóttir leik­stjórans Judd Apatow og leik­konunnar Lesli­e Mann.

Myndir af vinkonunum birtust á Instagram-reikningi Maude.