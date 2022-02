Skilur ekkert í athyglinni sem varir hennar fá

Chloe Cherry leikur Faye í nýju þáttaröð „Euphoria“ sem HBO Max sýnir. Hún segist ekkert skilja í þessari svakalegu athygli sem varir hennar virðast fá, en mikið er gert grín að stóru vörum hennar og mikið af því er andstyggilegt.

Þetta er fyrsta verkefnið sem Chloe fær á leikferli sínum en hún er ekki óvön myndavélinni þar sem fyrir „Euphoria“ lék hún í klámmyndum.

Sjá einnig: Beint úr klámmyndaleik í eina vinsælustu þáttaröðina hjá HBO

Útlit Chloe hefur verið á milli tannanna á fólki frá fyrsta þætti og fær hún ljót skilaboð um það, sérstaklega varðandi varastærð hennar.

how faye’s lips look like this episode #Euphoria pic.twitter.com/dKqlNlXAnr

faye better open her jumbo lips and say something to fezco #Euphoria pic.twitter.com/ZRoV1R9u2O

— juma (@iamnothscox94) February 22, 2022