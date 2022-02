Heiftarlegt rifrildi eftir að raunveruleikastjarna segist hafa séð typpi Kanye West og lýsir því

Raunveruleikastjarnan Adriana de Moure segist hafa séð getnaðarlim Kanye West og deilir smáatriðum í næsta þætti af The Real Housewifes of Miami.

Sýnt er frá atvikinu í stiklu fyrir þáttinn. Adriana er að ræða við Larsa Pippen, sem er önnur stjarna þáttarins, um smekk hennar á karlmönnum.

Larsa segist vera hrifin af „hávöxnum, dökkum og myndarlegum“ karlmönnum. Þá spyr Adriana: „Ertu hrifin af Kanye West?“

Svo bætir hún við: „Ég hef séð typpið á Kanye. Það er stórt og þykkt.“

Larsa var áður mjög góð vinkona Kim Kardashian, fyrrverandi eiginkonu Kanye. Hún er bersýnilega mjög ósátt við athugasemd Adriönu um Kanye.

„Ég tala ekki um þína vini þannig þú ættir kannski ekki að tala um mína vini,“ segir hún.

„Hann er opinber manneskja!“ Segir þá Adriana.

Húsmæðrunum verður heitt í hamsi og byrja að öskra á hvor aðra og segja hvor annarri að „halda fokking kjafti.“

Það kemur ekki fram í stiklunni fyrir þáttinn hvort þeim tekst að sættast en aðdáendur geta ekki beðið eftir að horfa á þáttinn.

When I tell you I SCREAMED at this 😂😂. Not in a million years I thought Kanye would be brought up like this on Housewives. This is the Adriana I fell in love with #RHOM pic.twitter.com/G1oRseUoeo

— Alex by Alene Too (@nuevousername) February 3, 2022