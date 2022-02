Afmælisgjöf Kanye West til Juliu Fox vekur athygli – Vinkonurnar fengu líka

Rapparinn Kanye West, sem tók nýlega upp nafnið „Ye“, gaf ekki aðeins nýju kærustu sinni, leikkonunni Juliu Fox, afmælisgjöf, heldur fengu vinkonur hennar einnig gjöf.

Umrædd gjöf er ekki af verri endanum. Hann gaf Juliu og vinkonum hennar samtals fimm Baby Birkin töskur. Hver taska kostaði að minnsta kosti 1,2 milljónir króna.

Hér að neðan má sjá Kanye, Juliu og vinkonur hennar stilla sér upp með Birkin töskurnar.

Julia, sem varð 32 ára á dögunum, fékk einnig skartgripi frá rapparanum. Parið fór út að borða ásamt vinum leikkonunnar og fjörið hélt áfram á skemmtistaðnum Sei Less.

Julia Fox sló í gegn sem Julia De Fiore í kvikmyndinni Uncut Gems með Adam Sandler í aðalhlutverki.

Kanye og Julia hafa verið saman í rúman mánuð núna og er óhætt að segja að fjölmiðlasirkús sé búinn að fylgja þeim hvert skref. Þau hafa verið dugleg að flagga sambandinu og fela sig ekki fyrir paparazzi ljósmyndurum. Aðdáendur stjarnanna eru því hæst ánægðir að geta fengið að fylgjast svona náið með útspilinu.

More of Ye at Julia Fox’s birthday party last night (2.2.22) pic.twitter.com/VjWyniYRw6

