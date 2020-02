Lína Birgitta áttaði sig á einu mikilvægu: „Þá léttist rosalega á mér andlega“

View this post on Instagram

Það besta sem ég hef lært með tímanum er að ég mun ALDREI verða allra. Það eru ekki allir að fara fíla mig og fólk mun mynda sér skoðanir sama hvað! Ég hef talað um þetta nokkrum sinnum áður en mér finnst svo mikilvægt að allir séu meðvitaðir um þetta því það eru svo margir sem verða “people pleaser” til að fólki líki við sig. Eftir að ég áttaði mig á þessu þá léttist ég rosalega mikið andlega! Ég veit að rétta fólkið mun fíla mig og styðja mig í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur og það sama á við um þig ✨ Ég get lofað ykkur því að um leið og þið droppið því að vera “people pleaser” og vera húkkt á því að allir þurfi að líka vel við ykkur þá munu góðir hlutir gerast og þið eigið eftir að þora að gera hluti sem ykkur langar til að gera og framkvæma án þess að vera hrædd um álit annara! Ég vona að þið séuð glöð í hjartanu og eigið eftir að njóta helgarinnar ✨