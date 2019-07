Jón Gnarr langar í sagnfræði: „Ekki einu sinni fyrir fólk sem hefur KENNT í ERLENDUM háskóla?“

Jón Gnarr, grínisti og fyrrverandi borgarstjóri kastaði fram spurningu í twitter-færslu sem hann birti í dag.

Jón hefur fengið fjölda viðbragða við spurningunni sinni, þar á meðal frá lífskúnsrenum, Þorsteini Guðmundssyni, en Jón og Þorsteinn léku saman í fóstbræðrum um árið.

„Sæktu um, það mun gefa þér mikið. Ef þú færð neitun þá nærðu þér í nokkrar einingar í fjarnámi og sækir svo aftur um. Þú hefur svo mikið að gefa. Go for it.“ segir Þorsteinn.

Jón Gnarr er í þessum vangaveltum vegna þess að hann kláraði aldrei stúdentsprófið. Samkvæmt færslum Jóns á Twitter virðist honum langa svakalega í sagnfræði, en óttast að vera hafnað.

Þegar Jóni var bent á að það væri ekki endilega nauðsynlegt að vera með stúdentspróf, því það væru gerðar undantekningar segir hann „Sko ég hélt það alltaf en námsráðgjafi sagði að það væri bara misskilningur, HÍ hefði „leyfi til undanþága“ en það væri ALDREI gert,“

Því svarar Karl Sigurðsson, meðlimur hljómsveitarinnar Baggalúts „Ekki einu sinni fyrir fólk sem hefur KENNT í ERLENDUM háskóla?“

Bára Halldórsdóttir, uppljóstrari tekur einnig til máls, en hún virðist hafa tröllatrú á Jóni „Hei núna ertu reynslunni ríkari og getur sagt veistu hvað. I was a mayor I can do this! Naðu þér í fimm háskólagráður strákur!“

Bára er þó ekki seinust í stórskotaliði svarara Jóns en Simmi Vill svarar líka „Klárlega. Pabbi var skólastjóri í menntaskólanum a Egilsstöðum og víðar. Hann hefur sagt við mig: Menntun er ekki bara fenginn í skóla. Sammála því. Aldrei of seint að bæta við sig þekkingu. Áfram þú!“