Tekst á við kvíðann í heimsreisu: „Kvíðinn tekur alla framtíðina frá mér og reynir að halda mér öruggum“

15.05.2019 legg ég af stað í merkilegt ferðalag ~~~ Fyrir ekki svo löngu síðan ákvað ég að fara í ræktina og hjóla, eftir þann dag varð ég algjörlega húkt á því að hjóla. Ég hjólaði og hjólaði alla daga í ræktinni og á skjánum sá ég mig hjóla í suður Frakklandi. Um leið leyfði ég mér að dreyma um hversu sjúkt það væri að hjóla um í Frakkland í raun og veru. Draumurinn fór að festa sig betur í huga mér og var ég farinn að dagdreyma um að hjóla um heiminn… Áður en langt um leið var ég búinn að kaupa mér hjól og með eitt markmið að fara hjóla í kringum heiminn. Ég hjólaði allan veturinn alla daga, alla morgna og öll kvöld. Dagarnir héldu áfram og eftir að tíminn fór að móta þennan draum meira varð ég kvíðinn, stressaður, blankur og hef þurft að tækla allskonar hindranir en ég hélt allatf fast í drauminn minn. Kynntist fólki sem er búið að hjálpa mér ótrúlega mikið með að láta þetta verða að veruleika og ég verð að segja umhyggjan sem ég fékk frá fólki hefur svo sannarlega haldið mér jákvæðum og ákveðnum. Ég valdi mér dagsetningu sem er mér mjög kær og það er 15.maí, en einmitt þann dag í fortíðinni hætti ég að deyfa líkaman minn með áfengi og eiturlyfjum. Það má segja að eftir ég tók á við þann djöful, leið mér eins og allt sé mögulegt maður þarf bara trú og traust. Þetta ferðalag mitt verður sýnt hérna á instagram síðunni minni og ætla ég mér að vera duglegur að sýna einnig frá öllum undirbúningi. Takk fyrir stuðninginn, falleg og hlý skilaboð sem halda mér gangandi og magnað hvað það knýr mann áfram að elska. One love Viktor ❤️