Berar brjóst og rass og endurgerir atriðið sem hneykslaði alla – Myndir

Sharon Stone, sem fagnaði sextugsafmæli sínu í fyrra, prýðir síður portúgalska Vogue og endurgerir sögufrægt atriði úr kvikmyndinni Basic Instinct sem kom út árið 1992.

Atriðið sem um ræðir er þegar að persónan sem Sharon túlkaði, hin dularfulla Catherine Tramell, er yfirheyrð í tengslum við morðið á rokkstjörnu, glennir út fótleggi sína og sýnir klof sitt. Atriðið er eitt það goðsagnakenndasta í kvikmyndasögunni og hneykslaði marga á sínum tíma. Þá hefur margoft verið gert grín að því.

Myndirnar í Vogue eru ansi djarfar, en á þeim berar Sharon til að mynda brjóst sín og afturenda. Þá minnir hvítur kjóll á einni myndinni óneitanlega á klæðnað Catherine Tramell í yfirheyrsluherberginu.

Þessar fallegu myndir staðfesta að Sharon er stolt af hlutverki sínu í Basic Instinct, þó hún hafi ekki verið fyrsta val leikstjórans Paul Verhoeven, en áður hafði hann boðið leikkonunum Michelle Pfeiffer og Demi Moore hlutverkið.

Basic Instinct kom Sharon á kortið í leiklistarheiminum, en hún byrjaði hins vegar í bíóbransanum árið 1980 í Woody Allen-myndinni Stardust Memories. Þá var hún 22ja ára. Þá var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir frammistöðu sína í Casino sem kom út árið 1995 og hefur leikið í myndum á borð við Sphere, Broken Flowers og Alpha Dog.

Nýjasta verkefni Sharon er sjónvarpsserían Mosaic en næstu verkefni hennar eru þáttaraðirnar The New Pope og Ratched sem og kvikmyndirnar What About Love og verkefni með Robert De Niro og Meryl Streep sem hefur enn ekki hlotið nafn.