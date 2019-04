Bubbi fékk sjaldgæft eistnakrabbamein – Æxlið var eins og fóstur: „Þetta var svona „evil twin““

„Ég hætti sem sagt að reykja áramótin 2017/2018. Ég var búinn að vera í miklu brasi með lungnabólgur og óþægindi. Ég asnaðist til að trassa það alltaf að fara til læknis. Eftir að ég hætti að reykja hélt þetta áfram þannig að ég hugsaði: Kannski ég láti kíkja á þetta. Þá komust þeir að því að það væri eitthvað annað þarna en lungnabólga,“ segir Guðbjörn Jóhann, oftast kallaður Bubbi, í hlaðvarpsþætti Krafts Fokk ég er með krabbamein.

Guðbjörn er 24 ára, en greindist með sjaldgæft eistnakrabbamein í janúar í fyrra. Hann segir að eftir þessa fyrstu læknisheimsókn hafi hann ekki verið kallaður inn til læknis heldur að hann hafi fengið fréttirnar um að þetta væri eitthvað alvarlegra en lungnabólga í gegnum tíma.

„Þetta voru ekki skemmtilegustu fréttirnar að fá í síma og þurfa síðan að bíða í viku. Þetta er örugglega erfiðasta vika sem ég hef upplifað. Hún var rosalega lengi að líða,“ segir Bubbi. „Þá gerði ég það sem maður á alls ekki að gera og það er að fara á netið og lesa mér til um þetta. Miðað við þær lýsingar sem ég skrifaði á Google kom upp að ég væri með fjórða stigs lungnakrabbamein og bara á leiðinni í gröfina. Ég gleymdi að lesa það að þessar rannsóknir voru gerðar á einstaklingum á aldrinum 70 til 80 í Ameríku,“ bætir hann við.

Í sneiðmyndatöku kom í ljós að Bubbi væri með æxli. Læknar sögðu honum ekki nákvæmlega hvað hefði fundist og honum sagt að teymi á Landsspítalanum myndi hafa samband.

Í næstu læknisheimsókn var stungið á æxlið til að greina þetta betur. Læknar héldu fyrst að um lungnakrabbamein væri að ræða, en eftir að óléttugildi voru prófuð kom í ljós að efni fundust í æxlinu sem eru þau sömu og finnast í fóstrum.

„Ég hefði getað sleppt öllum þessum sérfræðilæknum og farið í apótekið og keypt mér tvö Yes or no próf og afgreitt þetta heima. Þetta var svolítið skrýtið,“ segir Bubbi. Eftir ástunguna og prófun á óléttugildum fékk Bubbi að heyra að hann væri með eistnakrabbamein.