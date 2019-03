Sara Rún í dönskum raunveruleikaþætti: Kærastinn hélt framhjá – Heldur bókhald um bólfélagana

Sara Rún Ísafold er tvítug, íslensk stúlka sem býr í Esbjerg í Danmörku og vinnur á bar. Sara Rún er meðal keppenda í dönsku útgáfunni af raunveruleikaþættinum Ex on the Beach, en þátturinn gengur út á að þátttakendur búa með sínum fyrrverandi elskhugum. Þátttakendurnir vita ekki hvaða fyrrverandi elskhugi mætir í þáttinn, en sá er annað hvort að leita hefnda eða tækifæris til að blása lífi í ástarblossann.

Í viðtali við Söru Rún í danska fjölmiðlinum Ekstra Bladet kemur fram að hún hafi byrjað á föstu þegar hún var fimmtán ára og verið með stráknum í fjögur ár.

„Ég væri ekkert sérstaklega glöð ef fyrrverandi kærasti minn tæki þátt í þættinum því ég komst að því eftir að við hættum saman að hann hafði verið mér ótrúr,“ segir Sara Rún.

Í greininni kemur fram að þeir sem vilja heilla Söru Rún ættu ekki að drekka of mikið af áfengi þar sem hún haldi eins konar bókhald um bólfélagana og getu þeirra í rúminu. Hún deilir þessum upplýsingum síðan með vinkonum sínum.

„Ég hef alltaf verið í góðu sambandi við bólfélaga mína,“ segir Sara Rún og bætir við að hún elski áskoranir. „Ég elska að prófa nýja hluti.“

Ex on the Beach hóf göngu sína í fyrra á Kanal 4 í Danmörku og sló rækilega í gegn, ef marka má grein Ekstra Bladet. Sara Rún segist hafa setið límd við skjáinn.

„Ég horfði á síðustu þáttaröð og þetta leit skemmtilega út þannig að ég hugsaði að það þyrfti einn skemmtilegan trúð eins og mig.“

Hér fyrir neðan má sjá viðbrögð þátttakenda í síðustu seríu við því þegar að fyrrverandi elskhugar voru afhjúpaðir.