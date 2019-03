Sjáðu úrslitin í Söngvakeppninni: Tveir dómarar settu Hatara í neðsta sæti

Hatrið sigraði síðasta laugardagskvöld. Hatari bar sigur úr býtum í Söngvakeppninni með lagið Hatrið mun sigra. Hljómsveitin sigraði með yfirburðum, en var framlag þeirra efst hjá dómnefnd og vann báðar símakosningarnar. Þetta kemur fram á vef RÚV.

Það munaði rúmlega tuttugu þúsund atkvæðum á lagi Hatara og Friðriks Ómars í fyrri símakosningunni. Hatari hlaut 47.513 atkvæði en Friðrik Ómar og lag hans Hvað ef ég get ekki elskað? fengu 25.356 atkvæði. Í þriðja sæti var Kristina Bærendsen með lag sitt Mama Said, hún fékk 17.391 atkvæði.

Eftir einvígið stóð Hatari uppi með 134.492 atkvæði og Friðrik Ómar með 98.551 atkvæði.

Hatari var vinsæl meðal dómara, en sjö dómarar af níu settu Hatara í efsta sætið. En ekki voru allir dómararnir hrifnir og settu tveir dómarar lagið í neðsta sæti.

Sjáðu atkvæðaskiptingu atriðanna í Söngvakeppniknni á laugardaginn úr símakosningu, dómnefnd og eftir einvígið.

Fyrri símakosning:

Hatari – Hatrið mun sigra: 47.513 atkvæði

Friðrik Ómar – Hvað ef ég get ekki elskað: 25.356 atkvæði

Kristina Bærendsen – Mama Said: 17.391 atkvæði

Hera Björk – Moving On: 9.488 atkvæði

Tara Mobee – Fighting For Love: 3.170 atkvæði

Dómnefnd:

Hatari – Hatrið mun sigra: 24.891 atkvæði

Friðrik Ómar – Hvað ef ég get ekki elskað: 21.061 atkvæði

Kristina Bærendsen – Mama Said: 20.582 atkvæði

Hera Björk – Moving On: 20.102 atkvæði

Tara Mobee – Fighting For Love: 16.274 atkvæði

Seinni símakosning:

1. Hatari – Hatrið mun sigra: 62.088 atkvæði

2. Friðrik Ómar – Hvað ef ég get ekki elskað: 52.134 atkvæði.