Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Syndis veitti öryggisþjónustu vegna kosninga í Bangladesh

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. mars 2026 14:42

Anton Már Egilsson, forstjóri Syndis.

Lesa nánar

Netöryggisfyrirtækið Syndis var fengið til að veita ráðgjöf og öryggisþjónustu í tengslum við rafræna innviði sem tengjast kosningum í Bangladesh nýverið. Verkefnið snérist um mat og vernd mikilvægra stafrænna kerfa sem notuð eru við framkvæmd og umsýslu kosninga, eins og kemur fram í tilkynningu.

Kosningar í Bangladesh fara fram í flóknu og viðkvæmu geopólitísku umhverfi þar sem traust, hlutleysi og tæknileg sérþekking skipta miklu máli. Leitað var sérstaklega til fyrirtækis utan svæðisins til að tryggja sem sjálfstæðasta og faglegasta nálgun við öryggismat og vernd rafrænna kerfa í tengslum við kosningarnar.

„Það er heiður fyrir okkur hjá Syndis að hafa verið valin til að sinna þessu verkefni. Þátttaka í verkefni af þessu tagi er viðurkenning á þeirri sérfræðiþekkingu sem byggð hefur verið upp innan fyrirtækisins. Þegar um er að ræða kerfi sem tengjast lýðræðislegum ferlum er mikilvægt að öryggi þeirra sé metið af aðilum sem njóta trausts og hafa djúpa tæknilega þekkingu,“ segir Anton Már Egilsson, forstjóri Syndis.

Syndis hefur á undanförnum árum byggt upp sterkt orðspor á sviði netöryggis í Evrópu og sinnir meðal annars viðkvæmum verkefnum fyrir stjórnvöld, fjármálafyrirtæki og mikilvæga innviði. Fyrirtækið rekur einnig öryggisvöktun sem starfar allan sólarhringinn og sérhæfir sig í bæði varnaraðgerðum og prófunum á öryggi kerfa. Syndis starfar meðal annars fyrir átta sveitarfélög í Svíþjóð og veitir þeim SOC þjónustu.

„Verkefnið í Bangladesh fól meðal annars í sér öryggisúttektir, ráðgjöf um vernd rafrænna kerfa og stuðning við viðbragðsáætlanir ef netárásir kæmu upp í tengslum við kosningaferlið. Syndis hefur á undanförnum árum aukið umsvif sín á alþjóðlegum markaði og tekið þátt í verkefnum víða um Evrópu og í samstarfi við alþjóðlegar stofnanir á sviði netöryggis,“ segir Anton Már ennfremur.

