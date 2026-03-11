Dómsmálaráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum: Jöfn skipting fæðingarorlofs styrkir stöðu kvenna á vinnumarkaði

Kynjajafnrétti fær fjölskyldur til að dafna (e. Gender Equality Makes Families Thrive) var yfirskrift pallborðsumræðna norrænna jafnréttisráðherra á sjötugasta fundi Kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna (CSW70) í vikunni.
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og ráðherra jafnréttismála, tók þátt í umræðunum fyrir Íslands hönd. Hún sagði meðal annars að mikilvægt væri að halda sögunni á lofti til þess að ungt fólk og komandi kynslóðir áttuðu sig á því að árangur Norðurlandanna í jafnréttismálum væri síður en svo sjálfsagður. Hún lagði áherslu á að Ísland hefði náð miklum árangri á fjölmörgum sviðum vegna aðgerða í jafnréttismálum.
„Jafnréttismál snúast ekki bara um jafnrétti. Jafnrétti hefur ekki aðeins áhrif á stöðu einstaklinga heldur bætir það hag fjölskyldna og stuðlar að efnahagslegri velmegun samfélaga. Þegar öllu er á botninn hvolft er jafnrétti efnahagsmál,“ sagði ráðherra.
Í máli sínu lagði hún sérstaka áherslu á reynslu Íslands af sjálfstæðum rétti beggja foreldra til fæðingarorlofs. Samkvæmt lögum er hvoru foreldri tryggður sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs í allt að sex mánaða, þar sem aðeins sex vikur eru framseljanlegar milli foreldra.
„Sjálfstæður réttur beggja foreldra til fæðingarorlofs hefur reynst gríðarlega áhrifarík aðgerð. Ef við viljum raunverulegt jafnrétti á vinnumarkaði verðum við að tryggja að ábyrgðin á fyrstu mánuðum barns sé sameiginleg. Þegar feður taka stærri þátt í fæðingarorlofi verður fjarvera foreldra frá vinnumarkaði jafnari og dregur úr þeirri hættu að konur sitji eftir í starfsþróun og tekjum.“
Auk Þorbjargar tóku þátt í umræðunum Lubna Jaffery, menningar- og jafnréttisráðherra Noregs, Sanni Grahn-Laasonen, velferðarráðherra Finnlands, Nina Larsson, jafnréttisráðherra Svíþjóðar, og Kira Appel, yfirmaður alþjóðamála í danska umhverfis- og jafnréttisráðuneytinu. Þær voru sammála um að reynsla Norðurlandanna sýndi skýrt að aðgerðir í þágu jafnréttis skiluðu ávinningi fyrir fjölskyldur og samfélög.
Í umræðunum kom einnig fram að stjórnvöld þyrftu að takast á við áskoranir á sviði upplýsingaóreiðu, gervigreindar, útbreiðslu íhaldssamrar hugmyndafræði, hatursorðræðu og áreitni á netmiðlum. Bregðast þyrfti við útbreiðslu íhaldssamrar hugmyndafræði meðal ungs fólks, leggja áherslu á vítt samráð við stefnumótun og fá karlmenn í ríkari mæli til liðs við jafnréttisbaráttuna.