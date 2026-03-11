fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Dómsmálaráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum: Jöfn skipting fæðingarorlofs styrkir stöðu kvenna á vinnumarkaði

Eyjan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 11:30

Mynf/Agaton Strom/norden.org

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kynjajafnrétti fær fjölskyldur til að dafna (e. Gender Equality Makes Families Thrive) var yfirskrift pallborðsumræðna norrænna jafnréttisráðherra á sjötugasta fundi Kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna (CSW70) í vikunni.

Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og ráðherra jafnréttismála, tók þátt í umræðunum fyrir Íslands hönd. Hún sagði meðal annars að mikilvægt væri að halda sögunni á lofti til þess að ungt fólk og komandi kynslóðir áttuðu sig á því að árangur Norðurlandanna í jafnréttismálum væri síður en svo sjálfsagður. Hún lagði áherslu á að Ísland hefði náð miklum árangri á fjölmörgum sviðum vegna aðgerða í jafnréttismálum.

„Jafnréttismál snúast ekki bara um jafnrétti. Jafnrétti hefur ekki aðeins áhrif á stöðu einstaklinga heldur bætir það hag fjölskyldna og stuðlar að efnahagslegri velmegun samfélaga. Þegar öllu er á botninn hvolft er jafnrétti efnahagsmál,“ sagði ráðherra.

Sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs mikilvæg aðgerð

Í máli sínu lagði hún sérstaka áherslu á reynslu Íslands af sjálfstæðum rétti beggja foreldra til fæðingarorlofs. Samkvæmt lögum er hvoru foreldri tryggður sjálfstæður réttur til fæðingarorlofs í allt að sex mánaða, þar sem aðeins sex vikur eru framseljanlegar milli foreldra.

„Sjálfstæður réttur beggja foreldra til fæðingarorlofs hefur reynst gríðarlega áhrifarík aðgerð. Ef við viljum raunverulegt jafnrétti á vinnumarkaði verðum við að tryggja að ábyrgðin á fyrstu mánuðum barns sé sameiginleg. Þegar feður taka stærri þátt í fæðingarorlofi verður fjarvera foreldra frá vinnumarkaði jafnari og dregur úr þeirri hættu að konur sitji eftir í starfsþróun og tekjum.“

Auk Þorbjargar tóku þátt í umræðunum Lubna Jaffery, menningar- og jafnréttisráðherra Noregs, Sanni Grahn-Laasonen, velferðarráðherra Finnlands, Nina Larsson, jafnréttisráðherra Svíþjóðar, og Kira Appel, yfirmaður alþjóðamála í danska umhverfis- og jafnréttisráðuneytinu. Þær voru sammála um að reynsla Norðurlandanna sýndi skýrt að aðgerðir í þágu jafnréttis skiluðu ávinningi fyrir fjölskyldur og samfélög.

Í umræðunum kom einnig fram að stjórnvöld þyrftu að takast á við áskoranir á sviði upplýsingaóreiðu, gervigreindar, útbreiðslu íhaldssamrar hugmyndafræði, hatursorðræðu og áreitni á netmiðlum. Bregðast þyrfti við útbreiðslu íhaldssamrar hugmyndafræði meðal ungs fólks, leggja áherslu á vítt samráð við stefnumótun og fá karlmenn í ríkari mæli til liðs við jafnréttisbaráttuna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 1 klukkutíma
Dómsmálaráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum: Jöfn skipting fæðingarorlofs styrkir stöðu kvenna á vinnumarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 klukkutímum
Bæjarstjórinn leiðir lista Framsóknar í Hafnarfirði
Eyjan
Fyrir 18 klukkutímum
Thomas Möller skrifar: Verum jákvæð í ágúst
Eyjan
Fyrir 19 klukkutímum
Alma Möller: Kemur til greina að merkja sérstaklega mjög óhollar vörur, rétt eins og tóbak
EyjanFastir pennar
Fyrir 21 klukkutímum
Braut ríkisstjórnin lög um þingsköp? – Umdeilt ákvæði sem hefur ítrekað valdið átökum
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga
Eyjan
Í gær
Skiptar skoðanir á ESB-Silfrinu í gær – „Þessi þáttur af Silfrinu er eins og eitthvað skynfæraofbeldi“
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Alma Möller: Eðlilegt að Nýi Landspítalinn sjái um spítalaframkvæmdir hér á landi – nýta sérþekkinguna

Pennar

Thomas Möller skrifar: Verum jákvæð í ágúst
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga
Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál

Mest lesið

Moldríkir bræður í vondum málum
Þrír frægir menn heimsóttu sama vændishúsið stöðugt – Stúlkan sem þeir umgengust mest reyndist vera 16 ára
Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni

Nýlegt

Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Er orðinn sextugur en kærusturnar verða sífellt yngri – Stundaði kynlíf með þremur konum á einum degi
Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Van Persie bregst við söngvum um sig – „Láttu þig hverfa“
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál

Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Sigurður Hólmar skrifar: Konan sem lyfti grettistaki fyrir kynslóðir Kársnesbúa
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi

Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Alma Möller: Fráflæðisvandi 20 ára gamalt hugtak – hillir undir lok en tekur tíma

Alma Möller: Fráflæðisvandi 20 ára gamalt hugtak – hillir undir lok en tekur tíma
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Alma Möller: Áratugum of sein að byggja nýjan spítala
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Allt sem þú þarft að vita um ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli

Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?

Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli

Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík
Eyjan
Fyrir 1 viku

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi
Eyjan
Fyrir 1 viku
Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk

Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 1 viku
Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum

Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík