Kristinn bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi

Í dag var listi Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra frambjóðenda kynntur í Golfskálanum á Seltjarnarnesi. Framboðið sameinar fólk með fjölbreyttan bakgrunn í rekstri, stjórnsýslu, nýsköpun, skipulagsmálum og samfélagsstarfi.
Í efstu fimm sætunum eru:
Frambjóðendur segja að Seltjarnarnes hafi alla burði til að vera eitt öflugasta og eftirsóknarverðasta sveitarfélag landsins. Á sama tíma sé ljóst að áskoranir hafi safnast upp í fjármálum og innviðum bæjarins á undanförnum árum.
Markmið listans er að taka á þessum verkefnum af ábyrgð, styrkja þjónustu við íbúa og byggja upp lifandi samfélag á Nesinu þar sem mannlíf, skólar og þjónusta standa undir væntingum bæjarbúa.
Frambjóðendur leggja sérstaka áherslu á ábyrga fjármálastjórn, sterka skóla og þjónustu við fjölskyldur, auk þess að efla samfélagslíf og bæjarbrag á Seltjarnarnesi.
„Við erum með sterkan hóp fólks sem vill leggja sitt af mörkum til að gera góðan bæ enn betri. Seltjarnarnes á að vera bæjarfélag þar sem þjónusta, skólar og bæjarbragur standa undir væntingum íbúa. Við viljum taka ábyrgð á því að snúa rekstrinum við og byggja upp bæinn aftur með skýrri sýn og góðu samstarfi við íbúa. Markmið okkar er að taka á þeim verkefnum sem blasa við og byggja upp sterkt og lifandi samfélag á Nesinu,“ segir Kristinn Ólafsson, oddviti listans.
Kynning á efstu sjö frambjóðendum
Kristinn Ólafsson
Kristinn er reyndur stjórnandi með áratuga reynslu af rekstri, mannauðsmálum og markaðsstarfi. Hann hefur starfað bæði hjá félagasamtökum og fyrirtækjum og tekið virkan þátt í samfélags- og sjálfboðastarfi á Seltjarnarnesi.
Sigurþóra Bergsdóttir
Sigurþóra er varaþingmaður með meistaragráðu í félags- og vinnusálfræði. Hún hefur stýrt fjölbreyttum þjónustuverkefnum hjá ríki, borg og einkageira og setið í bæjarstjórn Seltjarnarness frá 2018.
Helgi Steinar Helgason
Helgi Steinar er arkitekt með meistaragráðu frá Arkitektaskólanum í Árósum. Hann hefur starfað við arkitektúr og skipulagsmál, rekið arkitektastofur og gegnt trúnaðarstörfum innan fagstéttar og menningarlífs.
Auður Halla Rögnvaldsdóttir
Auður Halla er nemi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og leiðbeinandi í Selinu. Hún hefur verið virk í ungliðahreyfingum og leggur áherslu á að málefni ungs fólks og framtíð fjölskyldna á Nesinu fái sterka rödd.
Egill Ö. Hermannsson
Egill er sérfræðingur á mannauðssviði Fjársýslunnar með menntun í stjórnmálafræði og opinberri stjórnsýslu. Hann hefur starfað bæði hjá ríki og sveitarfélögum og gegnt trúnaðarstörfum í ungmennahreyfingum.
Áslaug Eva Björnsdóttir
Áslaug Eva er ráðgjafi í stafrænni umbreytingu og teymisþróun með alþjóðlega reynslu úr tækni- og hugbúnaðargeiranum. Hún hefur starfað við stafræna þróun hjá Reykjavíkurborg og alþjóðlegum fyrirtækjum.
Kristín Edda Óskarsdóttir
Kristín Edda er ráðgjafi og frumkvöðull með meistaragráðu í félagslegri sálfræði. Hún hefur starfað við ráðgjöf og rekstur, tekið virkan þátt í foreldra- og skólastarfi og leggur áherslu á skóla og tómstundir barna.