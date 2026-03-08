fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Kristinn bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi

Eyjan
Sunnudaginn 8. mars 2026 15:05

Fimm efstu frambjoðendurnir á listanum

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í dag var listi Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra frambjóðenda kynntur í Golfskálanum á Seltjarnarnesi. Framboðið sameinar fólk með fjölbreyttan bakgrunn í rekstri, stjórnsýslu, nýsköpun, skipulagsmálum og samfélagsstarfi.

Í efstu fimm sætunum eru:

  1. Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi
  2. Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður
  3. Helgi Steinar Helgason, arkitekt
  4. Auður Halla Rögnvaldsdóttir, háskólanemi
  5. Egill Ö. Hermannsson, sérfræðingur hjá Fjársýslunni

Frambjóðendur segja að Seltjarnarnes hafi alla burði til að vera eitt öflugasta og eftirsóknarverðasta sveitarfélag landsins. Á sama tíma sé ljóst að áskoranir hafi safnast upp í fjármálum og innviðum bæjarins á undanförnum árum.

Markmið listans er að taka á þessum verkefnum af ábyrgð, styrkja þjónustu við íbúa og byggja upp lifandi samfélag á Nesinu þar sem mannlíf, skólar og þjónusta standa undir væntingum bæjarbúa.

Frambjóðendur leggja sérstaka áherslu á ábyrga fjármálastjórn, sterka skóla og þjónustu við fjölskyldur, auk þess að efla samfélagslíf og bæjarbrag á Seltjarnarnesi.

„Við erum með sterkan hóp fólks sem vill leggja sitt af mörkum til að gera góðan bæ enn betri. Seltjarnarnes á að vera bæjarfélag þar sem þjónusta, skólar og bæjarbragur standa undir væntingum íbúa. Við viljum taka ábyrgð á því að snúa rekstrinum við og byggja upp bæinn aftur með skýrri sýn og góðu samstarfi við íbúa. Markmið okkar er að taka á þeim verkefnum sem blasa við og byggja upp sterkt og lifandi samfélag á Nesinu,“ segir Kristinn Ólafsson, oddviti listans.

Frambjóðendur lista Samfylkingar, Viðreisnaro g óháðra

  1. Kristinn Ólafsson, stjórnandi og ráðgjafi
  2. Sigurþóra Bergsdóttir, varaþingmaður
  3. Helgi Steinar Helgason, arkitekt
  4. Auður Halla Rögnvaldsdóttir, háskólanemi
  5. Egill Ö. Hermannsson, sérfræðingur hjá Fjársýslunni
  6. Áslaug Eva Björnsdóttir, ráðgjafi í stafrænni umbreytingu
  7. Kristín Edda Óskarsdóttir, ráðgjafi og frumkvöðull
  8. Garðar Svavar Gíslason, viðskiptafræðingur
  9. Halla Helgadóttir, sálfræðingur
  10. María Stefánsdóttir, umhverfisverkfræðingur
  11. Björg Þorsteinsdóttir, kennari við Valhúsaskóla
  12. Skúli Eiríksson, kerfisfræðingur
  13. Karen María Jónsdóttir, stafrænn leiðtogi
  14. Guðmundur Ari Sigurjónsson, alþingismaður

Kynning á efstu sjö frambjóðendum

Kristinn Ólafsson

Kristinn er reyndur stjórnandi með áratuga reynslu af rekstri, mannauðsmálum og markaðsstarfi. Hann hefur starfað bæði hjá félagasamtökum og fyrirtækjum og tekið virkan þátt í samfélags- og sjálfboðastarfi á Seltjarnarnesi.

Sigurþóra Bergsdóttir

Sigurþóra er varaþingmaður með meistaragráðu í félags- og vinnusálfræði. Hún hefur stýrt fjölbreyttum þjónustuverkefnum hjá ríki, borg og einkageira og setið í bæjarstjórn Seltjarnarness frá 2018.

Helgi Steinar Helgason

Helgi Steinar er arkitekt með meistaragráðu frá Arkitektaskólanum í Árósum. Hann hefur starfað við arkitektúr og skipulagsmál, rekið arkitektastofur og gegnt trúnaðarstörfum innan fagstéttar og menningarlífs.

Auður Halla Rögnvaldsdóttir

Auður Halla er nemi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og leiðbeinandi í Selinu. Hún hefur verið virk í ungliðahreyfingum og leggur áherslu á að málefni ungs fólks og framtíð fjölskyldna á Nesinu fái sterka rödd.

Egill Ö. Hermannsson

Egill er sérfræðingur á mannauðssviði Fjársýslunnar með menntun í stjórnmálafræði og opinberri stjórnsýslu. Hann hefur starfað bæði hjá ríki og sveitarfélögum og gegnt trúnaðarstörfum í ungmennahreyfingum.

Áslaug Eva Björnsdóttir

Áslaug Eva er ráðgjafi í stafrænni umbreytingu og teymisþróun með alþjóðlega reynslu úr tækni- og hugbúnaðargeiranum. Hún hefur starfað við stafræna þróun hjá Reykjavíkurborg og alþjóðlegum fyrirtækjum.

Kristín Edda Óskarsdóttir

Kristín Edda er ráðgjafi og frumkvöðull með meistaragráðu í félagslegri sálfræði. Hún hefur starfað við ráðgjöf og rekstur, tekið virkan þátt í foreldra- og skólastarfi og leggur áherslu á skóla og tómstundir barna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 29 mínútum
Kristinn bæjarstjóraefni Samfylkingar, Viðreisnar og óháðra á Seltjarnarnesi
Eyjan
Fyrir 5 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
EyjanFastir pennar
Fyrir 7 klukkutímum
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Eyjan
Fyrir 21 klukkutímum
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Eyjan
Í gær
Sigurður Hólmar skrifar: Konan sem lyfti grettistaki fyrir kynslóðir Kársnesbúa
EyjanFastir pennar
Í gær
Jóhann Páll Jóhannsson á þingi Samtaka iðnaðarins: Afnemum neitunarvald landeigenda – einföldum regluverkið
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
EyjanFastir pennar
Í gær
Alma Möller: Fráflæðisvandi 20 ára gamalt hugtak – hillir undir lok en tekur tíma

Pennar

Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?

Mest lesið

Sigurður Ingólfsson er látinn
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Neitaði að taka á sig launalækkun og hættir
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um
Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
„Þetta er auðvitað geggjaður ferill“
City og Chelsea hafa áhuga á sama miðjumanninum
Eyjan
Í gær
Alma Möller: Áratugum of sein að byggja nýjan spítala
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Allt sem þú þarft að vita um ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna

Allt sem þú þarft að vita um ESB-þjóðaratkvæðagreiðsluna
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Katrín Káradóttir skrifar: Soroptimistar taka þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna því það skiptir máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík

Framboðslisti Viðreisnar í Reykjavík
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Ofboð og geðshræring stjórnarandstöðunnar út af litlu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Bæling er ekki boðskapur kærleikans
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík

Willum Þór Þórsson: Ánægður með skýran málflutning Lilju – má samt ekki missa mig í pólitík
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi

Kristín Á. Guðmundsdóttir skrifar: Veikindaréttur er ekki forréttindi heldur öryggi
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Davíðs minnst á Alþingi – „Genginn einn litríkasti og áhrifamesti stjórnmálamaður síðari tíma“
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Willum Þór Þórsson: Sakna stjórnmálanna en virði mitt núverandi hlutverk
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu

Jón Örn í eigendahóp Markarinnar lögmannsstofu
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík
Eyjan
Fyrir 1 viku
Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld

Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Eyjan
Fyrir 1 viku
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms
Eyjan
Fyrir 1 viku
Willum Þór Þórsson: Lottópeningarnir skipta sköpum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar

Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið
Eyjan
Fyrir 1 viku
Íris og Páll hætta bæði í Eyjum