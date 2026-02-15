Lilja hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins

Lilja Dögg Alfreðsdóttir hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins. Úrslit voru kunngjörð nú fyrir stundu og hlaut Lilja 352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður.
Lilja tekur við Sigurði Inga Jóhannssyni, fráfarandi formanni, og er þar með fyrsta konan til að gegna formannsembætti flokksins í rúmlega 109 ára sögu flokksins.
Í sigurræðu sinni þakkaði Lilja fyrir stuðninginn og sagði kosningabaráttuna hafa verið mikinn sigur fyrir Framsóknarflokkinn. Þá hvatti hún til þess að fylkingarnar myndu slíðra sverðin og snúa bökum saman í þeirri baráttu sem framundan er.
Ljóst er að mikið verk er fyrir hendi en skoðanakannanir hafa ekki verið flokknum hliðhollar undanfarin misseri.