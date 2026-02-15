fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

Lilja hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins

Sunnudaginn 15. febrúar 2026 15:43

Lilja Dögg Alfreðsdóttir MYND/ANTON BRINK

Lilja Dögg Alfreðsdóttir hafði betur í formannsslag Framsóknarflokksins. Úrslit voru kunngjörð nú fyrir stundu og hlaut Lilja  352 atkvæði í kjörinu eða 58% atkvæða og Ingibjörg 254 atkvæði eða 42%. Einn seðill var auður.

Lilja tekur við Sigurði Inga Jóhannssyni, fráfarandi formanni, og er þar með  fyrsta konan til að gegna formannsembætti flokksins í rúmlega 109 ára sögu flokksins.

Í sigurræðu sinni þakkaði Lilja fyrir stuðninginn og sagði kosningabaráttuna hafa verið mikinn sigur fyrir Framsóknarflokkinn. Þá hvatti hún til þess að fylkingarnar myndu slíðra sverðin og snúa bökum saman í þeirri baráttu sem framundan er.

Ljóst er að mikið verk er fyrir hendi en skoðanakannanir hafa ekki verið flokknum hliðhollar undanfarin misseri.

