Ofbeldismenn sneru baki við Trump – Það gæti reynst honum dýrt

Þrátt fyrir að Donald Trump sé með góðan meðbyr í skoðanakönnunum þá kemur það ekki í veg fyrir að nýr vandi steðji að honum. Vandi sem getur orðið mikill höfuðverkur. Þetta eru öfgamennirnir sem sáu um skítverkin fyrir hann þegar ráðist var á þinghúsið í Washington D.C. þann 6. janúar 2021.

Nú hafa margir öfgahægrimenn, úr hinum herskáu Proud Boys samtökum, verið dæmdir í fangelsi fyrir að hafa tekið þátt í árásinni. Í síðustu viku var Enrique Tarrio, leiðtogi Proud Boys, dæmdur í 22 ára fangelsi fyrir sinn þátt í árásinni. Dómurinn sýnir svart á hvítu hversu alvarlega dómstólar taka árásina.

Dómarnir bæta í hitann undir Donald Trump sem hefur verið ákærður í nokkrum málum í nokkrum ríkjum. Á næsta ári þarf hann að mæta fyrir dóm vegna ákæru um að hann hafi verið arkitektinn á bak við árásina.

Það sem hækkar hitann undir Trump er að verjendur sumra Proud Boys meðlima hafa haldið því fram fyrir dómi að þeir hafi aðeins talið sig vera að fylgja óskum og fyrirmælum Trump þegar þeir réðust á þinghúsið.

Það veldur Trump ákveðnum lagalegum vanda að sumir af þessum herskáu stuðningsmönnum hans hafa snúið baki við honum.

Einn verjanda Enrique Tarrio sagði fyrir dómi að það „hafi verið orð Donald Trump sem hafi hvatt hann og það hafi verið reiði hans sem orsakaði það sem gerðist 6. janúar“.

Norm Pattis, verjandi Joe Biggs, sem var dæmdur í 17 ára fangelsi í síðustu viku, vitnaði fyrir dómi í tíst Trump „Be there, it´s going to be wild“ þar sem hann hvatti fylgjendur sína til að vera í Washington þann 6. janúar 2021. „Æðsti yfirmaður þeirra seldi þeim lygi,“ sagði verjandinn fyrir dómi.

Eftir dómsuppkvaðninguna benti Pattis á að það hafi verið Trump sem sagði 74 milljónum fylgjenda sinna á Twitter að kosningunum hefði verið stolið og að þeir þyrftu að fara að þinghúsinu til að „berjast eins og í helvíti“.

„Áttu þeir að vita að hann var bara fullur af lofti? Ég hlakka til þess þegar hann á sjálfur að bera vitni,“ sagði hann.