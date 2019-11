Sigríður Andersen sakar Umhverfisstofnun um falsfréttir – „Hanky-panky í loftslagsumræðunni“

Sigríður Á. Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, segir misræmis gæta í útgáfu gagna Umhverfisstofnunar. Hún segir tölur um losun á gróðurhúsalofttegundum hér á landi stangast á:

Pistill Sigríðar nefnist Hókus pókus og hún deilir honum á Facebook síðu sinni með orðunum:

Sigríður notast við gögn frá Umhverfisstofnun máli sínu til stuðnings og birtir súlurit frá Umhverfisstofnun sem sýnir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi að millilandaflugi og siglingum frátöldum.

„LULUCF stendur fyrir „Land Use, Land Use Change and Forrestry“ en undir þann hluta fellur framræst votlendi. Augljóst er af þessari mynd að stærstur hluti losunar hér á landi stafar frá framræstu landi,“