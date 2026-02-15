fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

90 Mínútur

433Sport

Fyrrum leikmaður Liverpool handtekinn við komuna til Englands

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 16:30

Jordan Ibe, fyrrum leikmaður Liverpool og U21 árs landsliðs Englands, var handtekinn eftir að hann lenti á Luton-flugvelli í síðasta mánuði, samkvæmt fréttum.

Ibe, sem er 30 ára og leikur nú með Lokomotiv Sofia í Búlgaríu, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás sem á að hafa átt sér stað um miðjan desember. Hann var yfirheyrður af lögreglu í tengslum við málið.

Samkvæmt fréttum hefur Ibe verið látinn laus gegn tryggingu og á að mæta fyrir dóm í Croydon 6. mars.

Talið er að hann hafi flogið frá Búlgaríu til Bretlands til að mæta fyrir dóm í öðru máli þegar handtakan átti sér stað.

Talsmaður lögreglu sagði að Ibe hefði verið ákærður fyrir líkamsárás sem valdi líkamstjóni. Árásin á að hafa átt sér stað sunnudaginn 14. desember.

Ibe var á sínum tíma talinn efnilegur leikmaður og lék bæði fyrir Liverpool og Bournemouth á ferlinum. Málið er nú í höndum dómstóla og á eftir að skýrast frekar.

