Fyrrum leikmaður Liverpool handtekinn við komuna til Englands

Jordan Ibe, fyrrum leikmaður Liverpool og U21 árs landsliðs Englands, var handtekinn eftir að hann lenti á Luton-flugvelli í síðasta mánuði, samkvæmt fréttum.
Ibe, sem er 30 ára og leikur nú með Lokomotiv Sofia í Búlgaríu, hefur verið ákærður fyrir líkamsárás sem á að hafa átt sér stað um miðjan desember. Hann var yfirheyrður af lögreglu í tengslum við málið.
Samkvæmt fréttum hefur Ibe verið látinn laus gegn tryggingu og á að mæta fyrir dóm í Croydon 6. mars.
Talið er að hann hafi flogið frá Búlgaríu til Bretlands til að mæta fyrir dóm í öðru máli þegar handtakan átti sér stað.
Talsmaður lögreglu sagði að Ibe hefði verið ákærður fyrir líkamsárás sem valdi líkamstjóni. Árásin á að hafa átt sér stað sunnudaginn 14. desember.
Ibe var á sínum tíma talinn efnilegur leikmaður og lék bæði fyrir Liverpool og Bournemouth á ferlinum. Málið er nú í höndum dómstóla og á eftir að skýrast frekar.