Guðrún: „Við viljum vera þjóð sem er erfitt að koma og heimsækja“

Ísland mætir Úkraínu á þriðjudag og Englandi fjórum dögum síðar. Fyrri leikurinn er sérlega mikilvægur en Stelpurnar okkar vonast til að geta strítt Englandi í þeim seinni.
Leikirnir eru liður í undankeppni HM. Ætla má að heimsmeistarar Spánar og Evrópumeistarar Englands verði í efstu tveimur sætunum en til mikils er að vinna með því að enda í því þriðja upp á framhaldið í umspili um sæti á mótinu.
Ísland hefur tapað báðum leikjum sínum hingað til, gegn Englandi og Spáni ytra.
„Í síðasta glugga vorum við mikið að verjast og minna með boltann. Þetta verða ólíkari leikir, við búumst við að vera meira með boltann á móti Úkraínu og stríða Englandi á heimavelli,“ sagði Guðrún Arnardóttir við 433.is nú í aðdraganda leikjanna.
Hún var spurð að því hvort óhætt væri að segja að leikurinn við Úkraínu á heimavelli á þriðjudag væri sá mikilvægasti í undanriðilinum.
„Það er alveg hægt að segja það. Við ætlum okkur að vera topp þrír í riðlinum og það krefst þess að vinna leiki. Úkraína er frábært tækifæri til þess. Við ætlum okkur að vera sterkari á heimavelli, við viljum vera þjóð sem er erfitt að koma og heimsækja. Við ætlum okkur sigur á móti Úkraínu,“ sagði Guðrún.
Hún segir hægt að taka eitt og annað úr síðasta verkefni gegn Spáni og Englandi.
„Það voru erfiðir leikir. Við töluðum um að við gætum verið hugrakkari sóknarlega. Það eru svæði þar sem við getum sótt í, jafnvel á móti bestu liðunum. Við þurfum að hugsa út í það fyrir Englandsleikinn sérstaklega.“
Ítarlegra viðtal við Guðrúnu er í spilaranum hér ofar.
Meira
