Guðrún ræðir opinskátt um tíðindin í vetur – „Ég var byrjuð að tapa gleðinni“

Guðrún Arnardóttir, reynslubolti í íslenska landsliðinu, fór aftur í sænska boltann í vetur eftir stutt stopp með Braga í Portúgal. Umhverfið hjá félaginu hentaði henni ekki vel.
Guðrún hafði áður spilað lengi í Svíþjóð með Djurgarden og Rosengard við góðan orðstýr og hún er nú komin til Hammarby. Henni og liðinu gengur frábærlega á öllum vígstöðvum.
„Það er búið að vera frábært, mikið að gera, við höfum spilað á fjögurra daga fresti frá síðasta landsleik. Það hefur gengið vel, við erum komnar í úrslit í Evrópubikarnum, úrslit í bikarnum og unnið fyrstu tvo leikina í deildinni. Ég er að njóta mín ótrúlega vel í Stokkhólmi,“ segir Guðrún við 433.is.
En af hverju varð stoppið í Portúgal svo stutt?
„Ég gerði tveggja ára samning þegar ég fór en ég fann að þetta var umhverfi sem hentaði mér ekki. Ég fann að ég myndi ekki ná að blómstra, myndi ekki ná að sýna allt sem ég ætti og það erfitt þegar maður er keppnismanneskja.
Ég var aðeins byrjuð að tapa gleðinni sem er rosalega sterk hjá mér í fótboltanum. Ég fann að hún var farin að fjara út svo ég átti hreinskilið samtal við klúbbinn um stöðuna og við komumst að þeirri niðurstöðu að það væri best að leita annað,“ sagði Guðrún.
Nánar er rætt við hana í spilaranum hér ofar, þar sem er farið yfirkomandi landsleiki gegn Úkraínu og Englandi.