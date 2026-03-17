Arnar opinberar hóp sinn á morgun – Byssurnar snúa aftur

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins, mun upp úr hádegi á morgun opinbera landsliðshóp sinn fyrir komandi vináttuleiki við Kanada og Haítí.
Um er að ræða opinberan landsleikjaglugga svo Arnar hefur úr sínum bestu leikmönnum að velja, en landliðshópurinn gegn Mexíkó í síðasta mánuði samanstóð að mestu af leikmönnum úr Bestu deildinni.
Bæði Kanada og Haítí eru að undirbúa sig fyrir lokakeppni HM í sumar. Fyrrnefnda þjóðin heldur mótið ásamt Bandaríkunum og Mexíkó.
Báðir leikirnir fara fram í Torontó í Kanada. Strákarnir okkar mæta heimamönnum klukkan 17 þann 28. mars og Haítí þremur dögum síðar klukkan 16:30.
Arnar mun opinbera hóp sinn um klukkan 13 á morgun og ræða við fjölmiðla í kjölfarð.