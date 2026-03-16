Szoboszlai hjólar í sína menn fyrir frammistöðuna

Dominik Szoboszlai var afar ósáttur eftir að Liverpool missti niður forystuna gegn Tottenham á Anfield í gær.
Szoboszlai kom Liverpool yfir á 18. mínútu með sínu þriðja aukaspyrnumarki í deildinni á tímabilinu. Liverpool náði þó ekki að klára leikinn og Richarlison jafnaði metin í uppbótartíma og stöðvaði þar með sex leikja taphrinu Tottenham.
Liverpool missti þar með af tækifæri til að komast upp í fjórða sæti deildarinnar eftir að Manchester United hafði unnið 3-1 sigur á Aston Villa fyrr um daginn.
„Ég veit ekki hvað gerðist, ég hef eiginlega ekkert að segja. Aftur fáum við á okkur mark á síðustu mínútu. Ég veit ekki hversu oft þetta hefur gerst á tímabilinu. Við verðum að vakna,“ sagði Szoboszlai í viðtali eftir leik.
„Það eru átta eða níu leikir eftir. Ef við höldum áfram svona þá eigum við að vera ánægðir ef við spilum í Sambandsdeildinni á næsta tímabili.“
Stuðningsmenn Liverpool létu óánægju sína í ljós og bauluðu í leikslok. Szoboszlai sagðist skilja viðbrögðin en kallaði eftir stuðningi.
„Við skiljum þetta, við erum ekki að standa okkur eins og við eigum að gera. En við þurfum líka á stuðningi að halda á erfiðum kafla.“