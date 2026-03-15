Ívar um skiptin: „Mér leið eins og ég væri ekki lengur að vaxa, 100 prósent bara eitthvað andlegt hjá mér“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Ívar gekk í raðir Breiðabliks á dögunum frá uppeldisfélaginu KA. Það var ekki auðvelt að fara frá félaginu en hann er sáttur við ákvörðunina.
„Það var hugsunarháttur hjá mér að lifa ekki í einhverju ef og hefði. Ef ég hefði ekki gert þetta núna, hvenær ætlaði ég þá að gera það? Ég er ekki að verða yngri og geri mér grein fyrir því,“ sagði Ívar.
En þurfti hann að hafa eitthvað fyrir því að koma félagaskiptunum í gegn?
„Að vissu leyti. Auðvitað vildi KA ekkert sleppa mér og ég skildi það mjög vel. Ég leit bara á þetta þannig að ég þyrfti að fá meiri áskorun. Ég var kominn í þægindaramma að einhverju leyti. Mér leið eins og ég væri ekki lengur að vaxa, ekkert tengt KA, 100 prósent bara eitthvað andlegt hjá mér. Þegar ég frétti af áhuga Breiðabliks vildi ég keyra á þetta og félögin finndu upphæð sem allir eru sáttir með.“
