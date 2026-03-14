Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Lengjubikarinn hefur verið mikið til umræðu í ár, eins og síðustu ár. Margir eru á því að það þurfi að breyta undirbúningstímabilinu hér á landi. Lið virðast ekki leggja mikið upp úr leikjum í Lengjubikarnum og senda oft ekki sitt besta lið til leiks.
„Það er búið að ræða mikið hver gulrótin gæti verið til að lið mæti með sitt besta lið en í enda dags er hvert og eitt lið á sinni vegferð og þjálfarinn metur hvernig er best að manna liðið á þeim degi. Við erum komnir með svo ítarlegar mælingar á allt að það er oft bara verið að stilla menn af eftir erfiða æfingavinnu og mikið álag. Það hefur verið talað um að spila bikarinn fram að undanúrslitum fyrir tímabil sem væri bara gott og blessað, ég væri mjög til í að byrja fyrr,“ sagði Ívar um málið.
Höskuldur vill taka upp leið Svía, sem spila undankeppni fyrir bikarkeppnina frá því snemma árs og klára hana svo um sumarið.
„Ég er mjög skoðanasterkur með þetta, ég vil innleiða sænsku leiðina. Þá ertu óumflýjanlega með það mikla gulrót að þú ert búinn að gera þennan bikar að ótrúlega þýðingamiklum leikjum þar sem er Evrópusæti undir. Og þú nærð samt hápunktinum í sól og blíðu um sumarið.
Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla, sérstaklega þegar horft er til þess að það þyrfti að búa til meira svigrúm fyrir liðin okkar í Evrópu. Þá ertu búinn að fría upp ákveðið pláss þarna,“ sagði Höskuldur.
Þátturinn er í spilaranum.